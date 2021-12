Meritocracia y demagogia populista

El discurso siempre es similar: quiero ser bueno pero la sociedad es mala y me estropea. Se deriva de Rousseau y demás ingenuos que creen que el humano es bondadoso por naturaleza pero la sociedad lo desvirtúa. Cuando yo era pequeño algunas personas de mi barrio de San Vicente sentaban cátedra con una frase: “Franco es bueno, los que son malos son los que están a su alrededor”. Han pasado los decenios y uno va cayendo en la cuenta de que sucumbir en la trampa de los pobrecitos vulnerables y marginados es contribuir a crear el coladero por el que entran las personas que quieren vivir del cuento de defender a los vulnerables y marginados.

Hace nada era Siria y ahora, nada más producirse el conflicto en la frontera polaca, aparecieron dos fenómenos: uno ideológico, mediante el cual los medios manipulan las mentes democráticas occidentales. Consiste en dividir el asunto en los malísimos dictadores Putin-Lukashenko que utilizan a los vulnerables a su favor. Los buenos somos nosotros, naturalmente. Cuando hacemos algo que molesta a estos dos presidentes lo ocultamos, cuando lo hacen ellos la propaganda mediática occidental estalla y las mentes son moldeadas por la metralla de la explosión mensajística. El segundo fenómeno es nuevamente la utilización de los vulnerables esta vez para sacar dinero a los ciudadanos de nuevo occidentales: de inmediato, aparecen en TV y en la Red reclamos sensibleros y emocionales sobre lo mal que lo están pasando los migrantes. Y hay quien logra dinero gracias a la desgracia y la muerte.

Somos pirómanos y bomberos: primero incendiamos países y luego debemos apagar el fuego haciéndonos cargo de los vulnerables que han debido salir corriendo de allí por culpa de nuestras bombas que buscan sus materias primas, ¿para qué? Para que nosotros podamos comprar idioteces que no sirven para nada pero que se fabrican a base de petróleo y otras energías que robamos a base de sangre y fuego.

Estamos en Navidad, ya saben, como en la película de Berlanga, Plácido, “siente un pobre en su mesa”. Y durante todo el año, huya de la meritocracia, es algo que hay que cuestionar porque, claro, el que no tiene bastantes recursos no es igual al rico que lo coloca la familia. Muy cierto, pero ahora viene la matización: con este discurso populista y eterno viven y muy bien no pocos políticos y empleados de asociaciones subvencionadas. Me acuerdo de mi maestro Nietzsche cuando afirmaba que el que no sirve para otra cosa se mete a político. Exageró y él lo sabía pero no cabe duda de que hay un fondo de verdad: mientras haya vulnerables y marginados la existencia de estos políticos populacheros tendrá sentido. Ya ven ustedes que casi podemos afirmar que igual que hay una industria del ocio hay una industria del pobre. La materia prima es el mismo pobre y los empresarios los que los tienen todo el día en la boca, enfrentándolos a los ricos y menos ricos pero también con buenos recursos.

El problema es doble: hay pobres cuya situación se deriva de la condición egoísta humana y hay aprovechados de los pobres. ¿Quién ha combatido la pobreza y la marginalidad en la Historia? La izquierda, claro, pero también la derecha, de hecho, hay medidas contra la pobreza que las tomó la derecha en cuanto se dio cuenta de que los pobres no tenían nada que perder y mucho que ganar puesto que ya lo habían perdido todo, desde la dignidad hasta el pan y el vestido. ¿Por qué no educar y convertir a los obreros en consumidores? Y así se hizo, nació la clase media, el colchón sobre el que descansan las democracias. Poco puede hacer la izquierda contra eso y su propaganda.

Sin embargo, la pobreza y la vulnerabilidad persisten, es algo estructural al mercado que a su vez se deriva de la evolución humana. Y ahí es donde entra el “negocio” populista a costa de los necesitados. Populista y religioso. Cuando nos centramos en el mérito y el esfuerzo el riesgo es el siguiente: como los ricos siempre llevan ventaja en esto de la meritocracia, me echo a la bartola y que me rescate el Estado. Sopa boba de mis papás e incluso hasta me meto a político o me coloco en la multinacional Vulnerabilidad S.A. O busco trabajo de periodista en uno de esos medios que están participados mayoritariamente por la citada multinacional. Como esa empresa vende pobreza para hacer dinero y esa venta exige crear borregos seguidores de una entelequia llamada igualdad, así, en abstracto, la capacidad individual del humano ante la adversidad queda suprimida. Y los culpables absolutos son los ricos. Magnífico, todos contentos, a vivir a costa de la indolencia que ya pagará el sistema con los impuestos de los curritos, desde los más poderosos hasta los más humildes. Ya tenemos otra casta: la de los que viven gracias a otros que malviven.