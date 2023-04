Meryl Streep, Princesa de Asturias y Reina del Cine

Es probable que dentro de unas décadas Meryl Streep sea considerada la mejor actriz de la historia del cine. O al menos se dirá de ella que ha sido la más completa, por encima de referentes con como Katharine Hepburn. Y, amén de lo que nos puedan deparar los últimos años de su extraordinaria carrera como intérprete, ha conseguido cotas mayúsculas de admiración sin tener los dos ascensores que habitualmente han catapultado a la cúspide a las estrellas, tanto masculinas como femeninas. Meryl Streep ni ha sido el arquetipo de icono sexual que promocionar ni ha sido el mito que idolatrar por la combinación de personaje/persona en la pantalla y en el morbo social. Si Greta Garbo y Marilyn Monroe levantaran la cabeza, se tirarían de los pelos envidiando muchas de las maravillosas y polifacéticas interpretaciones que Meryl Streep ha aportado al arte cinematográfico y a la memoria sentimental de tres generaciones consecutivas en las salas de cine y en los sofás hogareños.

Si cree que lo ha visto todo sobre la capacidad interpretativa de Meryl Streep, merecidamente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, porque la tiene en mente en 'Kramer contra Kramer', en 'Memorias de África', en 'Los puentes de Madison', en 'Mamma Mía!', en 'La dama de hierro', o en 'Los papeles del Pentágono', le animo a buscar y ver fácilmente en Youtube un vídeo de ella en su domicilio. Dura poco más de cuatro minutos de duración, es de cuando estábamos todos confinados por el estallido de la pandemia covid. En mayo de 2020, el sector del teatro musical de Broadway en Nueva York organizó un homenaje al gran compositor Stephen Sondheim, indiscutible figura del género musical, con motivo de su 90 cumpleaños. A través de internet, todos los artistas convocados, desde sus domicilios, coordinados a través de pinganillos, fueron interpretando durante dos horas, en solos, dúos o tríos, algunos de los pasajes más emblemáticos de los musicales de Sondheim. Meryl Streep, Christine Baranski y Audra McDonald lo hicieron cantando las tres 'The Ladies Who Lunch', de 'Company', la obra que brillantemente ha puesto en escena Antonio Banderas en España. Las tres lo hicieron vestidas con albornoz, sirviéndose una copa y bebiéndosela mientras se turnaban con las estrofas de la canción, dándole el sentido del humor que requiere. Si Streep fuera una diva endiosada que marcara distancias con el resto del escalafón y evitara ser observada tal como es con más de 70 años de edad, no participaría en estas y otras actividades donde se arriesga a que mengue su aureola de figura cuasi perfecta. Su fama se ha ido afianzando precisamente porque no ha tenido miedo a atreverse a hacer personajes que se salían de la cosificación que la opinión pública prefiguraba sobre ella.

La miniserie de televisión 'Holocausto', en 1978, fue el formato que la proyectó internacionalmente. Servidor tenía 13 años de edad cuando emitió Televisión Española los cuatro impactantes capítulos sobre cómo una de tantas familias burguesas alemanas acaba siendo víctima del genocidio nazi. Eran tiempos de una sola cadena de televisión, de audiencias enormes concentradas en el mismo asunto, de tema de conversación muy compartido por la mayoría en casa, en el colegio, en las fábricas, en las tiendas,... Quién nos iba a decir que aquella joven actriz tan convincente sería proclamada 45 años después Premio Princesa de Asturias de las Artes como reconocimiento a ser la Reina del Cine.