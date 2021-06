Mesas para todos

“Café para todos”, le dijo el recientemente fallecido ministro Manuel Clavero a su presidente, Adolfo Suárez, para darle a entender que todas las regiones de España tenían los mismos derechos autonómicos y no sólo las llamadas nacionalidades históricas, Cataluña, Euskadi y Galicia, tal y como contemplaban los planes de la Unión de Centro Democrático (UCD), la formación que se inventó la estructura de poder española para cambiarlo todo y que todo siguiera igual. Y como Suárez le dijo que no, Clavero dimitió y pasó a la historia de los ministros que dimiten, una historia que cabe en la cara de una cuartilla y sobra la mitad del espacio.

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, le ha pedido a Pedro Sánchez una mesa de negociación también para Andalucía. Lógico, aquí o todos moros o todos cristianos y por ahora todos somos cristianos. Y, sin embargo, hay una diferencia: el que no llora no mama, el que no sale a la calle acompañado por muchos miles o millones de semejantes, quienes no queman contenedores y no incendian sus ciudades, quienes no se pegan a lo bestia con los gendarmes, quienes no votan a partidos ultranacionalistas, se quedan sin mesa. Moreno Bonilla sabe de sobra que van a por él, me parecerá curioso ver encendido a Juan Espadas en su momento, cantando por rock duro y rap esas canciones tituladas “Que vienen los fascistas”, “Me van a privatizar el coche y el frigorífico”, “Rehenes de Vox” o “Ay, mamá, que me quieren quitar el tranvía”. Con lo buen muchacho que se le ve, que hasta ha llegado con maneras dialogantes, y ahora va a tener que ponerse a hacer gárgaras para entonar bien sus canciones y que no lo manden a hacer gárgaras. El hombre está tan deseoso de dar el cante que hasta se resistía a que Susana Díaz se despidiera con honores en su momento, quería echarla cuanto antes, no sea que lo espíe. Mira que he criticado desde aquí a Susana, pero esta vez han hecho leña del árbol caído, qué cruel es la alta política, si bien en paro no se va a quedar, hay que callar a esa mujer y agradecerle los servicios prestados.

Una mesa para Cataluña, otra que quiere Moreno Bonilla para Andalucía, ¿y los demás? Si Cataluña no sigue en el futuro con su jodienda independentista es porque le van a dar el oro y el moro en la mesa. Me pregunto entonces, cuando todos nos enteremos de que hay tres Españas -Euskadi, Cataluña y el resto-, si no empezará la gente a salir a la calle, a no ser menos que nadie; me pregunto si no brotará la bilis escondida, si no poseerá a la España sin mesa un espíritu de agravio comparativo como el que surgió en la Andalucía del 4 de diciembre de 1977 y esta vez ese PSOE-Sánchez actual que, de forma parecida a las pretensiones de aquella UCD-Suárez, sólo le quiere dar café con mesa a Cataluña, me pregunto si toda la España ignorada se levantará en múltiples clamores pidiendo mesas y Sánchez va a estar unos años de mesa en mesa, si es que cede. En tal caso, los carpinteros de Ikea no darían abasto fabricando mesas económicas para no aumentar el gasto público y los bosques nórdicos se iban a quedar casi sin árboles de tanta mesa con sus cafés correspondientes como se van a demandar en Estepaís.

Ítem más. Si hay mesas en las que Cataluña crea que se han repartido mejor los cafés que en su mesa, exigirá otra mesa más y vuelta a empezar. Porque lo que Cataluña busca es aprobar una de sus asignaturas pendientes: ahora tenemos una península bastante “castellanizada”. Se trata de pasar a una España catalanizada. ¡Qué vejez me espera!