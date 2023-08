Meterle el diente a los móviles y a Internet

Ya lo saben ustedes porque fue noticia hace poco: China quiere limitar a dos horas diarias el uso de internet para los jóvenes. Limitar el uso del celular a dos horas por día y prohibir el acceso a internet entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, son las medidas que las autoridades chinas proponen para regular el uso del ciberespacio a los menores de edad. “El anuncio de esta nueva regla, que podría entrar en vigor a partir de septiembre, provocó caídas en el precio de las acciones de las empresas tecnológicas”, decía algún medio. Tal era el caso de la web de Radio Francia Internacional que añadía: “La Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés), el poderoso organismo gubernamental encargado de regular y vigilar el flujo de información en internet, asegura que esta medida es parte de su proyecto, implementado hace años, para “reducir la incorporación de menores en internet”, así como la “miopía y la adicción a las pantallas”.

Bueno, ¿y eso qué es? ¿El Estado atacando las libertades individuales, incluyendo las que realicen personas con un cerebro que no está maduro para tanto cacharro digital cuyo uso abusivo termina por dañarles sus mentes y sus capacidades de socialización real? Supongo que sí, ¿verdad? Y más si se trata de un régimen comunista. En España y en otros países democráticos nos llevamos todo el año quejándonos de los dichosos niños que no dejan los cacharritos ni para dormir. ¿Qué solución aplicamos? Ninguna, las famosas campañas de formación y concienciación que en el fondo no sirven para nada. ¿Servirá lo de China? No, tampoco. El humano utiliza tanto esos artilugios porque de esa manera regresa a su individualidad innata y destructiva para sí mismo (hay otra individualidad que permite progresar a la especie). Y también actúa así por su, asimismo, innata pulsión explorativa y por su necesidad de los demás que le aplaudan sus conductas. Ahora, China ofrece la oportunidad de que el humano posea un atractivo más sobre lo prohibido y coloca un motivo adicional para su futura autodestrucción y el triunfo del mercado salvaje -ese que baja en Bolsa- al que le tienen sin cuidado estos asuntos.

¿Cuál es entonces la solución? Está en los padres, las madres y la enseñanza en colegios, institutos y universidades. Pero resulta que los teóricos educadores también están atrapados por lo mismo y por sus quehaceres para ganarse el pan y el de sus hijos. Pero resulta que si algún menor lleva un móvil y accede fácilmente a Internet son escasos los padres que se atreven a negárselo a sus hijos porque la ecuación se ha invertido: no son los hijos los que respetan y esperan el aprobado de sus padres, sino que es al revés: los padres han olvidado sus responsabilidades y temen no recibir el aprobado de sus hijos y el de otros padres.

Entonces, ¿qué hacer? Echarle bemoles y unirse a quienes quieran echarlos frente a la irresponsabilidad de los otros, de la masa. ¿Quién templa en este mundo tan civilizado la pelota, ordena el juego y coloca las normas de convivencia y educación? ¿Nadie? ¿Qué los niños sean carne de fracaso y de policías y de chulerías? Muy bien, entonces será la selección natural quien escoja a los más fuertes que serán también los mejor educados. Vale, vale, sigamos piando sin actuar, pero no le critiquemos al gobierno chino que al menos intente que las leyes naturales se cumplan. Aunque se equivoque.