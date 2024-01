Besapiés de Jesús de la Pasión en la fiesta del Bautismo del Señor. Cita que abrocha la Navidad dejando un beso en el admirable talón que se levanta inestable desde el siglo XVII. Quietud y sosiego del Salvador nada más comenzar el año y, junto a la vida ordinaria, renace la Semana Santa interior. En la magnífica fotografía de Jaime Rodríguez la cúpula de la capilla sacramental de la antigua colegial parece el mismo cielo que se rasgase para que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma y revoloteando sobre el divino Nazareno proclame, como el pasado domingo por voz de Isaías: «Este es mi Siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco» o del evangelista San Marcos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». El Señor con su mansa cabeza inclinada hace realidad visible esas palabras y otras del mismo profeta: «No gritará, no clamará, no voceará por las calles...», y vencido sobre sí mismo acepta el agua de su Bautismo que parece brotar del Jordán de plata que es el retablo que le respalda. Agua de perdón y purificación de Juan el Bautista que no necesitaba, pero que, rebajándose como uno de tantos, quiso recibir para iniciar el camino de la vida pública que culminaría en su pasión.