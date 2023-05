Mi Lotus va de maravilla

Mi reloj Lotus funciona como un reloj, no necesito el Rolex de oro de Shakira. Esta mujer tiene canciones bien entonadas, pero se convirtió en una hembra herida y gracias a su herida ha ganado kilos de dinero con sus coplas de desamor y encabronamiento, los mismos kilos que miden el peso del ridículo que ha hecho. Es una rica adorada por feministas y denostada por femeninas y gente en general a las que no les guste la mala música ni el personal que airea venganzas y vidas privadas para forrarse más todavía. A duras penas aguanto una canción de Shakira y menos las vengativas que son horribles y no es que me caiga bien el Piqué ése que tiene nombre de turrón porque si va de separatista que no agarre mi dinero patrio, que corra gratis y cobre cuando defienda la camiseta del Catalunya Express.

La de pajaritos que tienen personas como Shakira, llevar un Rolex o una marca determinada de coche es igual a poder. Qué equivocada está, supongo que como parece lista sabrá que ahora debe aprovecharse de su palmito y recolectar guita porque cuando menos lo espere llegarán las cicatrices de los años y el mercado la arrojará a la basura para que salga en esos programas llamados “Qué pasó con...”, si es que se acuerdan de ella, o aparezca en esas “noticias” que encabezan con el “titular”: “Mira cómo está Shakira con 60 años, no te lo vas a creer”.

Este personal lleva el coco comido por la ideología siglos de consumo igual a importancia y son cómplices del deterioro del medio ambiente al contagiar con sus bobadas mentales a millones de personas que, a su vez, son también cómplices por falta de personalidad, pero es que así es esto, por más que algunos se empeñen en llevar a cabo eso que se llama “concienciar” se van a dar de bruces con el muro del deseo de poder y de imitar inútilmente a quienes lo tienen o creen que lo tienen. Lo creen porque ellos mismos son un producto de consumo de pan para hoy y hambre para mañana, así que deben aprovechar y administrarse que el tiempo vuela, la gente es caprichosa y el mercado pronto se busca a otra simple que hable de Rolex, coches caros y maridos golfos.

En La Habana he visto a jóvenes de raza negra y bien parecidos con un Rolex de oro. Ningún cubano de a pie puede comprarse eso, ¿de dónde lo ha sacado? Pregúntenles a determinadas turistas. Lo mismo, pero al revés, puede suceder con alguna que otra jinetera. Una de las causas de nuestras angustias, ansiedades y de nuestras visitas a los psicólogos es ese deseo de poder aparente y de tenerlo todo al momento, imitando a los famosos adinerados. No saber esperar es una forma de sembrar perturbaciones mentales. El guerrero espera, el inteligente espera, la serpiente aguarda impertérrita el momento del ataque, incluso la salamanquesa que observamos de noche junto a una bombilla, espera en una pared que un mosquito o una mariposa pululen por su entorno para engullirlos de una tacada. Esperar es un esfuerzo y casi todo esfuerzo conlleva recompensa. En caso de que no llegue habrá valido la pena porque siempre te deja una enseñanza. Yo con mi Lotus voy en coche y no caro, me van a esperar sentado si quieren que me compre un híbrido o un eléctrico con sus baterías contaminantes y la guerra por el litio y el coltán que llevan dentro. Pepe Mújica dejó de ser presidente de Uruguay y se fue a su casa humilde en el campo a cuidar sus gallinas, supongo que un Rolex le importará tres leches lo mismo que a mí que me importan un pimiento las Shakiras de turno y sus seguidores. La desgracia para este planeta es que Mújica es la excepción que confirma la regla.