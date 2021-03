Mi madre en un día como hoy

Mi madre va a hacer cinco años que murió y ni un solo día he dejado de pensar en ella y de echar alguna lágrima en algunos momentos del día o de la noche. Sigue estando conmigo de alguna manera y será así hasta el último suspiro. Mi madre no era feminista, era una mujer de bandera, trabajadora, honrada, valiente y de una sinceridad que no he conocido en ninguna de las mujeres de mi vida, que han sido dos grandes mujeres a las que les agradeceré siempre los años de felicidad que me dieron. De los momentos difíciles ni me acuerdo, sinceramente. Cuando digo que mi madre no era feminista quiero decir que jamás hablaba de sus derechos como mujer, seguramente porque se conformó con los que tuvo. Evidentemente, Pepa fue una mujer explotada que sufriría el machismo de su tiempo, aunque tampoco recuerdo que hablara nunca de eso en casa, al menos delante de sus tres hijos. Solo hablaba de tener las necesidades cubiertas y de que teníamos que ser buenas personas por encima de todo. Se casó, enviudó a los cinco años y se quedó sola con tres hijos pequeños, el mayor con solo 4 años. Ella tenía 32, una chavala. Como a mi padre le dio poco tiempo de cotizar y era jornalero del campo no pudo contar con una buena paga de viudedad, así que al día siguiente de enterrar a su esposo, en la España de 1960, se tuvo que poner a fregar suelos y a trabajar en lo que saliera. Menuda papeleta. Por tanto, ella no tuvo mucho tiempo de pensar en sus derechos como mujer. Trabajaba, le pagaban y mantenía a sus hijos. En mi casa no faltó nunca un puchero, una copa de cisco cuando hacía frío y un buen gazpacho fresquito cuando hacía calor. Dormíamos cinco en tres camas con los colchones de foñico: mi abuelo materno en una, mi madre y mi hermana en otra y mi hermano y yo también juntos en una para los dos. Creo que nos queríamos tanto porque estábamos más juntos que una lágrima, que diría Félix Grande. Cuando llegó la democracia ejerció su derecho al voto y siempre votó al Partido Socialista, a Felipe González. “Este me va a dar mi paga de viuda”, dijo un día. Arregló los papeles con un buen abogado laboralista sevillano, José Julio Ruiz Moreno, y logró su ansiada paga: 52 euros al mes. Es en lo que el Gobierno de Felipe valoró lo que mi padre trabajó desde los 8 años a los 33, guardando puercos o cogiendo aceitunas. Mi madre se podía haber echado a la calle a patalear, pero nunca tuvo tiempo de esas cosas. Eso sí, se quejaba a Dios: “¿No te cansas, Dios mío?”. En eso no he salido a ella. Dejo a Dios al margen y maldigo a los gobernantes que abusaron de una buena mujer que nunca salió a la calle a protestar por nada, sencillamente porque siempre tenía algo que hacer. En nombre de ella y en el mío propio, todo mi apoyo a la Mujer Trabajadora en un día como hoy.