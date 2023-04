Microrrelatos de lunáticos

Los vampiros nunca descansan.

Ya tardan en volver para sacarme del ataúd. Y ya llevo muchos días tragando tierra... Se acabó, decido salir por mi cuenta del hoyo.

Los jefes decidieron enviarme a la luna y enterrarme allí como si estuviera de vacaciones. Pensaban que la luna sería ideal para recargar las pilas de un vampiro, como yo. Pero también soy un banquero sanguijuela por el día, para otros incautos. De momento no quieren que vuelva a casa y así paso el tiempo contemplando a otros colegas que alunizan también para desconectar. En fin, somos lunáticos invisibles a los telescopios pero los inocentes y los hipotecados de la Tierra nos siguen aullando.

Lo que tú digas mamá.

Voy a quitar del programa lo de leer la mente de las personas, porque me temo que ya no soy capaz de adivinar la frase memorizada de un libro por un espectador en mi número. Solo escucho voces anormales del público. Así que ahora estoy en mi casa abatido contemplando fotografías de mi familia. Una a una leo los pensamientos de mis parientes en el mismo momento de ser captados. ¡Y puedo escuchar sus consejos ! En concreto mi madre me advierte de que no me dedique al espectáculo como ella. «Mamá siempre te desobedecí -le digo- así que ahora voy leer la mente de los perros y no iré más al psiquiatra».

Piensas mal y acertarás.

Ronroneábamos y nos lamíamos en un callejón oscuro. Eso sí disfrazados de felinos después de asistir a un concierto de rock. Tan excitados estábamos que no vimos como Catwoman, la mujer gata supervillana, nos acechaba. Quizás nuestras feromonas le habían atraído mientras hacíamos sexo mi chica y yo. ¿Qué pasó después? Al rato Catwoman huía perseguida por Batman, el hombre murciélago, y mi novia desaparecía misteriosamente. Añadir que aquella noche no pude dormir y que me vi paseando solo por Gotham city, sintiéndome observado por cientos de gatos maullándome a mi paso. ¿Por qué a mi novia le gustará tanto los tríos amorosos?, pensaba.

Los dichosos papelitos.

Hasta la próxima luna llena, dijo Rappel. Y llegó por fin el momento y el ritual: una vela encendida y un papel escrito con su nombre. Total no pasó nada y acabé casándome con otra.

Ahora con ochenta años y viudo quería saber qué había pasado con mi antigua pretendida. Así que volví al pueblo pero ella ya había muerto hace años. Pero no todo estaba perdido, su hija me dio una hojita con mi nombre apuntado. Bueno, ahora conservo tres papeles porque mi mujer fallecida también deseaba a otra mujer. Así que la misma luna y tres nuevos cráteres en su cara oculta.