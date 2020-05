La cadena de televisión #0, que está en la plataforma de Movistar, me ofreció la otra noche la película de Alejandro Amenábar Mientras dure la guerra. Oye, está muy bien, confieso que no me había interesado en absoluto por ella a pesar de los comentarios positivos que me llegaban. Mea culpa. Como atenuante a mi postura intolerante con el cine sobre la guerra civil española (1936-1939) téngase en cuenta que estoy harto de tanta propaganda supuestamente pro república porque considero que las muy buenas películas se caracterizan porque en ellas o no hay buenos ni malos o la diferencia entre unos y otros es mínima.

En el muy buen cine hay personas, hechos, lo otro, la ética, la moral, vamos a dejarlo para que cada cual extraiga sus conclusiones. Claro que estoy pensando en un público culto, riguroso, democrático de verdad, no en esa gente que va repitiendo como un papagayo lo que les dicen que diga y piensa como les dicen que piense, a mí ese público no me interesa ni lo quiero como lector a menos que llegue por sí mismo a la conclusión de que Vicente no tiene por qué ir donde va la gente.

Mi hartazgo con ese cine made in PSOE y posmodernismo donde el malo es siempre Franco y los rojos son los buenos me tenía y me tiene hasta los cataplines igual que al revés, lo que aguanté de pequeño y joven con las españoladas y el Una, Grande y Libre o lo que sigo aguantando con las películas alienantes de los yanquis y las guerras mundiales donde los yanquis lo arreglan todo y los alemanes son gilipollas. Menos mal que conocí otros filmes como Muerte en Roma o La caída de los dioses en los que tampoco hay buenos ni malos, eso vamos a dejárselo a Charlton Heston y sus rifles o a John Wayne y sus poses de macho.

En relación con la guerra civil, Tierra y Libertad es una propaganda a favor de los trotskistas y en contra del Partido Comunista de España, mientras que Libertarias, como su nombre indica, inclina al receptor hacia la simpatía por el anarquismo y el feminismo. Nos faltaba la película propaganda en pro del comunismo y el Partido Comunista, pero Juan Antonio Bardem, director y guionista de cine y militante comunista, se quejaba de que él estaba dispuesto a realizar una pero que no le llegaban las subvenciones. Da igual, aunque se ve que al sistema no le asusta ni el trotskismo ni el anarquismo ni el feminismo –porque se los ha tragado a todos a base de asimilarlos- tampoco me hubiera gustado una película para echarle incienso al PCE.

El dúo Almodóvar-Amenábar no me cae bien, salvo excepciones. Los veo muy apegados al poder que más calienta y tengo claro que para llegar a alcanzar eso que llaman triunfo en la vida, además de tener talento y si puede ser talento comercial, hay que gozar de buenas relaciones con los integrados. Pero entonces llegó Mientras dure la guerra y me dio un baño de realidad, no de deseo y ramplonería. Unamuno dudando continuamente y era lógico en su contexto y en su mentalidad; cuando se entrevista en Salamanca con Franco para pedirle que no mate a tanta gente, el generalísimo le responde: “¿Qué cree usted que están haciendo los otros?”.

Lo que a mi juicio tiene más mérito es naturalmente el conocido discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, pero no tanto la famosa frase venceréis pero no convenceréis sino cuando el filósofo y rector –depuesto por la República, repuesto por el franquismo que lo volvió a recusar tras este discurso- afirmó ante la audiencia que no permitía simplificaciones como las que se estaban diciendo allí, definiendo como la anti-España a todo lo que no coincidiera con los postulados oficiales que descalificaban a vascos y catalanes. Y no lo toleraba Unamuno porque aquel era su templo, el templo del saber, la universidad. Millán-Astray gritó aquello de muera la inteligencia pero tampoco Millán-Astray aparece como el malo de la película sino que demuestra sus virtudes y le dice en otra secuencia a Unamuno que le fastidian los intelectuales que predican desde sus púlpitos caseros o académicos mientras otros se la juegan en la práctica del frente y de la vida en su generalidad. Eso sí, lo que la película apenas recoge es que Millán era mucho más que un general peleón.

Pues saben ustedes, toda esta discusión se sigue viendo en España millones de muertos después más un régimen de casi cuarenta años (1939-1975) y otro en el que decimos que somos democráticos (1975-2020). Y es que ya dijo Ortega y Gasset –que discutió con Unamuno por tanta beatería como se traía el vasco entre manos- que España pasó directamente desde el siglo XVII al XX. Ahí está la explicación de fondo del mal español que es una herida histórica abierta que sangra constantemente y se deja ver en la paz y en la pandemia.

El buen cine provoca reflexiones incómodas por su complejidad pero necesarias para intentar que España sea por fin más Europa. Todavía estamos con eso y, al margen de su aspecto contradictorio en lo que a formar parte de la UE se refiere, pensemos tranquilamente y a la luz de la Historia, por qué Holanda y Alemania nos tienen tanta ojeriza a la hora de soltar su dinero en nuestro provecho ahora que estamos destrozados por la fiebre que origina el virus Sars Cov-2.