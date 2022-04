Miércoles Santo: algo más que Siete Palabras

Ese momento en el que mis amigos Fali, su hermano Jorge y yo, íbamos, cuando la adolescencia y juventud, a la parroquia de San Vicente a sacar una papeleta de sitio para las Siete Palabras y de camino elegir unas túnicas para los tres, era entrañable y divertido. No sé cómo andará ahora el asunto de las túnicas, pero en aquellos tiempos del desarrollismo franquista muchos no podíamos tenerlas en propiedad y en la parroquia te topabas con un montón, bastante arrugadas. Con la papeleta en el bolsillo procedíamos a probarnos aquellas prendas que luego, una vez elegidas las tallas, nuestras madres dejarían inmaculadas.

A veces mi madre se pasaba con el almidón como un año en que me tocó llevar el Senatus y el antifaz se me movía demasiado debido a un exceso de rigidez y amplitud de la tela, de manera que los orificios de los ojos se desplazaban con frecuencia y no me dejaban ver el recorrido. El Senatus pesa lo suyo, hay que portarlo con las dos manos, no podía por tanto utilizar una para agarrarme del cuello y que no se moviera la tela, y yo me dije: Dios Santo cómo voy a aguantar esto si hasta las dos o dos y media de la madrugá no volvemos a la parroquia. Y Dios hizo el milagro, empezó a llover y tuvimos que regresar, una desgracia para todos, un alivio para mí, en esta ocasión. Es raro que llueva un Miércoles Santo, pues esta vez llovió, como diría mi madre, sobre todo refiriéndose a las desgracias, “es que estaba de Dios”.

Las Siete Palabras tiene ahora tres pasos, cuando yo salía, dos, el del Cristo, que los cachondos de la Semana Santa nos decían que lo lleváramos a la playa porque estaba muy blanco, y el de la Virgen que no es una virgen sino un ángel y ahí están los hermanos actuales si la sustituyen o no. A mí me gusta así, forma parte de mi vida, es una señora que lleva muy bien el dolor, dulce su rostro como una torrija, de esa manera nos envía un doble mensaje: el del valor del sufrimiento y el de que hay que enfrentarse a él para ser más fuerte. Esto es uno de los mayores aprendizajes de mi vida, creo que hoy se huye de tal enseñanza. La virgen era la Virgen de la Cabeza, una de las protectoras de la Guardia Civil que no faltaba a la cita. ¡Qué tiesos iban desfilando, e irán! Dos se colocaban a uno y otro lado del paso de la virgen. Los he visto con la bayoneta calada. Acojonante.

Aunque esté feo decirlo, era divertido procesionar con las Siete Palabras a pesar de que llegáramos a la iglesia con los riñones esguazaos. Íbamos entre amigos, los del barrio. ¿Dónde estará Felipe? Felipe era muy largo y como encima le daban una insignia parecía más largo todavía. ¿Y uno al que llamábamos “El vecino”? Todos los años salía de penitente cargando con al menos cinco cruces atadas. ¿Tanto has pecao?, le decíamos. Lo mismo siguen saliendo, esto es como la canción de Alberto Cortez, La distancia: “Dónde estarán mis amigos de juegos/ y que habrá sido de ellos”. Qué triste es todo, qué consuelo recordarlo aunque les dé a ustedes la tabarra con mis batallitas cuando llevarán dentro sus penas. Felipe, un año compró naranjas de esas de caramelo, creo que en la confitería La Campana. Y en lugar de dar caramelos regalaba gajos de naranjas a personas muy escogidas porque, si no, se quedaba en un momento sin nada que obsequiar.

Cuando ya perdí la fe y además me mudé al barrio de San Lorenzo, primero, y luego al de Triana, le dije a mi madre que me diera de baja en las Siete Palabras. Su respuesta fue contundente: “No, hijo, que nos puede castigar Dios”. Y ella siguió pagando, de manera que un día me llegó un diploma: 25 años en la Hermandad. Ya no estoy, si hubiera seguido probablemente hubiera llegado a los 50, es que sin alcanzar ni mucho menos los 25 ya me encontraba muy cerca del paso del Cristo, si no era la última pareja, casi. Éramos pocos en las Siete Palabras. Pero corajudos. Agarramos más fama por los enfrentamientos con Los Panaderos que por nosotros mismos. Ya he contado este asunto en este mismo diario.

Algunos cofrades nos llamaban los rabanitos, por el color carmesí de los escapularios del paso de Cristo que, en mis tiempos, no eran todos idénticos, sino que podíamos encontrar varias tonalidades, en función del uso. A veces veíamos por la iglesia a los Ochoa, impulsores de la Hermandad, siempre muy trajeados, como mandado está. También veía al Nazareno de la Misericordia, allí, en su capilla, en penumbra. Y yo pensaba que era una buena talla, debería salir en procesión. Luego me enteré de que hubo un tiempo en que salía y de nuevo en la actualidad podemos disfrutar de esta imagen que para mí era mi Gran Poder o el nazareno de Pasión, más valiosa aún la veían mis ojos, tan jóvenes.

Y para qué seguir, si todo esto sólo tiene valor para mí y puedo publicarlo gracias a la gentileza de este medio. Sólo añadir que las Siete Palabras tiene su marcha, es de Antonio Pantión Pérez, nunca la escucho por la calle, es verdad que ahora ya veo poca Semana Santa, puede ser por eso. Bueno, en conclusión, que, como digo otras veces, fui feliz, pero yo no lo sabía porque no tenía bastantes años para comparar y darme cuenta de ello.