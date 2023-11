Migrantes no, inmigrantes, y no hay solución a menos que...

Migración: “Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales”. Inmigración: “Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él”. La verdad es que es algo complicado quedarse con una u otra definición. El puritanismo progresista ha decidido adoptar migración, suena menos tosco, que diría el cantante y actor mexicano al que llamaban El Piporro. Y es verdad, inmigrante es algo propio de personas de otras razas que llegan con una mano detrás y otra delante, es como ser aporofóbico y eso es cosa de las derechas que son las que odian a los inmigrantes. Los progresistas los aman, por eso les dicen: “Venga, todos para dentro, al fondo hay sitio, ya sacaremos el dinero de los ricos para daros una paguita”.

Los ricos son como vacas lecheras de inacabables productos lácteos, lo malo es que ricos son también los miembros de la clase media que con tanto ordeñarlos cada vez son menos clase media. Los ricos de verdad están ya cogiendo sus riquezas para ser inmigrantes ricos a otros países que den más rentabilidad, éste es un mundo de inmigrantes, ricos y pobres. Los progresistas han inmigrado también: desde lo difícil -hacer una revolución y tirar abajo el sistema de mercado- a lo fácil: venga inmigrantes para dentro, el maltrato animal, no comer carne, no decirle gorda a una mujer gorda, todo hombre es malo por naturaleza, la sororidad es una gran virtud, Trump es malo aunque en su programa electoral llevara, en su momento, puntos coincidentes con algunos de Podemos... Y diversas tonterías y contradicciones adicionales que impiden distinguir entre la izquierda y la Madre Teresa de Calcuta.

¿Cómo solucionar lo de los migrantes-inmigrantes? Te lo dicen los progresistas, lo hemos dicho siempre, yo también lo decía cuando padecía esa enfermedad porque hoy al progresismo los progresistas lo han convertido en una enfermedad: la estupiditis, se llama. Por ahora, no tiene remedio, se ha entrado en un bucle de terror del que nadie -ni los críticos progresistas- se atreven a salirse, puesto que fuera de él se halla el llanto y rechinar de dientes de la derecha y la ultraderecha que les han hecho un servicio impagable a los progresistas: les han creado una zona de confort en la que viven del cuento progresista y no mal.

La solución a la migración inmigrante es, ¡oh! ¡Invertir en las zonas subdesarrolladas para que nadie tenga que mudarse de residencia! Pensaba lo mismo, ahora, sin embargo, me pregunto: y eso, ¿cómo se hace? Veamos. Afirman los progres que les vendemos armas a gobiernos corruptos. Ellos, los progresistas, no, claro, eso lo hacen los ricos. Los ricos también envían a sus megacorporaciones a que exploten los recursos de por ahí y se los lleven para casa, incluidos los alimentos de dietas sanas para que los progres puedan completar con ellos sus ejercicios gimnásticos y, de paso, darles de comer a sus mascotas o alimenten a sus coches eléctricos. ¿Por qué hacen eso los ricos? Para ganar dinero. ¿Quién los deja ganar dinero? Los gobernantes de por ahí a los que les dan una parte del pastel. Eso quiere decir que los progresistas, para arreglar el asunto de los migrantes inmigrantes deben meter en cintura a las multinacionales que los alimentan y dan trabajo y a los gobiernos corruptos que cobran de ellas y además trincan las ayudas solidarias que les mandamos a los inmigrantes para que no inmigren. ¿Quién le pone el cascabel a tanto gato? Anda, progresistas, a la lucha, a las barricadas. Mejor seguir con el cuento de los vulnerables, ¿verdad? Y con el machismo, xenofobia, racismo, y toda la monserga con la que estáis engañando a medio mundo, al que le estáis haciendo más daño que la propia derecha y ultraderecha.