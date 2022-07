Ahora cuando uno va a sacar online una entrada para un espectáculo no te la despachan simplemente sino que te piden tus datos personales. Y lo mismo ocurre en muchas otras actividades. Debes registrarte con tu correo electrónico y una contraseña, excelente estupidez cuando una contraseña no es nada en éste y en otros muchos casos, el que la pide sabe de cuál se trata. Yo ya sé que no tengo privacidad pero llega un momento en que fastidia que se permitan estos descaros. Si ahora mismo decido irme a la calle y con el calor que hace ponerme en bolas lo más seguro es que me detengan por escándalo público. Sin embargo, a estos mercachifles que te fichan una y otra vez y te dejan en pelota picada tus datos personales no les hacen nada.

Van a tener que cambiar muchas leyes por culpa de esta dinámica devoradora donde el mercado se cree con derecho de pernada y patente de corso. En el super y en Ikea te piden el código postal también. Uno ya es mucho menos su dueño, miles de ojos nos contemplan y te almacenan en montones de bases de datos para lo que sea, positivo y negativo. Todas las macroempresas -empezando por las grandes superficies comerciales- saben de ti hasta el grupo sanguíneo y el color de tus pupilas, esto es como el cuento de caperucita: “Abuelita, ¿para qué tienes esas listas tan largas con tantos nombres?” “Para comerte mejor el coco y saber cómo piensas”. “¿Y para qué quieres saber cómo pienso?”. “Para venderte mejor y seducirte en la compra y para ponerte a disposición de los servicios secretos si me lo piden”. “¿Qué son los servicios secretos, abuelita”? “Eso son cosas de mayores, niña, no tienes por qué saberlo”.

En YouTube -de Google- hay videos que cuando deseas verlos aparece un letrero: pincha aquí o allí porque el video es privado y necesitas permiso para verlo. Cuando pinchas aparece otra pantalla pidiéndote de nuevo tu email y una contraseña, de Gmail, también de Google. Si sigues adelante ya estás fichado pero eso es lo de menos porque millones de personas poseen una cuenta Gmail. Lo más interesante y asombroso a la vez es que te solicitan tu identificación en determinados videos que suelen referirse a asuntos que la Casa Blanca u otros poderes de EEUU no ven con buenos ojos. En el momento en que te registras o afirmas que deseas ver el contenido ya saben quiénes se sienten atraídos por ese documental o lo que sea.

Todo esto es una parte de la nueva dictadura que tenemos encima. Bajo el ropaje del mercadeo está escondida, se persigue, primero, vender a cualquier precio ético. Segundo, como ese mundo macro empresarial está ligado al político y al revés, hay una correa de transmisión entre ellos. Te dejan crear tu canal de TV y decir todo lo que quieras hasta que cruzas líneas rojas que no tienen que ser casos claros de delincuencia por injurias o eso tan líquido que es la incitación al odio, no, simplemente si lo que haces no le gusta a los algoritmos programados o te liquidan tras vigilarte o te vigilan y te dejan pero controlándote.

Vender datos es el negocio general, de ahí que insistan en que recurramos a Internet para todo. Ahora bien, si voy a una ventanilla de las de toda la vida y pido dos entradas para ver algún espectáculo me las dan y en paz, no me dicen cómo se llama usted, dónde vive, cuáles son sus gustos, dónde ha nacido, etc. Sin embargo, cuando compro por Internet todo eso y más pueden saberlo si se lo proponen. He aquí los esclavos del señor Internet, hágase con nosotros lo que se desee.