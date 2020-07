Millonarios todos

Lotería, euromillones, cupones, bonoloto, quinielas, sueldazos, sorteos especiales, en fin, todas esas zanahorias que nos colocan ahí para que vayamos tras ellas a ver si nos convertimos en millonarios y ya no hay que ir a trabajar y todos esos tópicos que se dicen. El gran sueño de todos los días, la ilusión de cada jornada es llegar lo más cerca posible del estatus de Amancio Ortega pero sin esfuerzo.

A mí siempre me ha parecido una tremenda incoherencia moral que por un número le puedan dar a una sola persona el equivalente al presupuesto de algunos países del tercer mundo por mucho que se lleve Hacienda. Es un gran negocio a costa del deseo de ser ricos de los ciudadanos de a pie. Es una muestra de que el Estado ha fracasado como impulsor del empleo y de una ética donde se busquen los valores que los seres humanos llevamos dentro que es donde está la verdad según han expresado tantos grandes cerebros a lo largo de la Historia, y me acuerdo, así de pronto, del poeta Rainer María Rilke. Es la enorme contradicción entre una educación en la solidaridad y luego otra educación en el estímulo al consumo, el egoísmo y a la ociosidad.

¿Qué puede hacer y ser un humano ocioso? Probablemente deprimirse e incluso autodestruirse. No hay ni un solo animal en la naturaleza que no salga cada día a ganarse su sustento y en tal empeño puede morir; él devora a otro animal y el devorado puede ser a su vez devorado y así sucesivamente. Ningún animal tiene asegurado el regreso a su madriguera cuando sale de ella para alimentarse y/o buscar alimento para su prole.

El humano hace tiempo que se separó de la naturaleza a la que pertenece y con un numerito aspira a separarse aún más, a vivir sin cazar ni pescar, a vivir sin esfuerzo, esto es, a morir en la abundancia que una ideología le ha metido en la cabeza desde hace siglos.

Aun así, la cuestión no es tan sencilla. El humano lleva en sus genes desde siempre su anhelo de poder -en mayor o menor medida- y un cerebro que no desea complicarse la existencia sino pasar por ella de puntillas. Para esa naturaleza más la educación en la fórmula dinero es igual a consumo, triunfo y poder, propios de una sociedad donde lo cuantitativo priva sobre lo cualitativo, los sorteos diarios son un resultado lógico.

Es una pena que la vida de todos nosotros no gire en torno a la ejemplaridad de las grandes personas que ha dado la Historia, a la mayoría de las cuales ni conocemos o hemos olvidado en esta sociedad vertiginosa. Una pena que no nos conformemos con una superación personal en lo laboral y en lo espiritual y una pena que nos hayan dicho olvídese de un trabajo digno para toda la vida. Sin embargo, esto es lo que hay, y luchar contra eso me temo que, por ahora, es bastante inútil.

Eso sí, puestos a ser todos millonarios o al menos a ingresar un buen dinero por no hacer nada salvo gastarse un euro en un número, no me voy a remontar a la historia de los sorteos, pero si me limito al periodo al que hemos llamado democrático, que arranca cuando se muere papá Franco. Entre toda la cantidad de sorteos que se han hecho desde entonces me parece que poniéndonos en fila ya nos podía haber tocado a todos los españoles un buen pellizco sin necesidad de más gaitas. Se reserva turno y un buen día que te llamen y te digan: “¿Oiga? ¿Es usted Peter Mancorrow?”. “Sí señor, para servirle”. “Que ya se puede usted pasar por la ventanilla del Ministerio de Sorteos y Dormideras para retirar el medio millón de euros que le corresponde”. “¿No era un millón?”. “En bruto sí, pero como la mitad se lo queda Hacienda...”.