Mis medallas de Andalucía y mis patadas en el trasero

Medallas de Andalucía a quienes me educaron en la enseñanza preuniversitaria: Sor Rosa Manso, la monja salesiana con la que aprendí a dividir, algo que no me entraba ni regándolo con gazpacho. A don Juan Anaya y a don Clemente que me mostraron las bases de mi mundo a través de la enseñanza de las lenguas y las culturas latina y griega, respectivamente. A Don Manuel Romero Tallafigo, que en Los Maristas me metió en el cuerpo el amor por la Historia. Al escritor y periodista José Luis Ortiz de Lanzagorta y a la madre Cristina en lo que fuera Curso de Orientación Universitaria (COU) de los colegios Santa Ana, San José (Padres Blancos) y San Fernando (Maristas), por sus lecciones de literatura. Medalla para el pianista flamenco José Romero, al que Lanzagorta nos llevó a clase y yo aluciné con su música.

Medallas de Andalucía en la universidad para León Carlos Álvarez Santaló, especialista en historia de las mentalidades, que acertó en los resultados de las elecciones de 1977 sin sondeos ni gaitas. Medalla para Francisco Presedo, que nos descubrió La Dama de Baza, en poder de Madrid. Medalla para Alfonso Lazo, que nos explicaba la historia contemporánea relacionándola con lo que estábamos viviendo en aquellos apasionantes años setenta en los que yo era un pardillo. Medallas para Manuel Jiménez y Miguel Ángel Ladero Quesada, que nos mostraron los fundamentos de nuestro mundo desde la Edad Media. Medalla para Octavio Gil Munillla, que utilizando por entonces documentales audiovisuales nos explicó el significado de las dos guerras mundiales.

Medallas de Andalucía para El Correo de Andalucía y los impulsores de su página 3 de opinión, en la que tanto aprendí y a la que tuve el honor de sumarme en 1975. Medallas para quienes me enseñaron periodismo, sobre todo, a José María Javierre, José María Requena, José Aguilar, Pilar del Río, Antonio Mozo Vargas. Medalla para el semanario Tierras del Sur, el primero netamente andaluz en salir a la calle (1976) tras la muerte de Franco. Medalla para su antecesor, el mensual La Ilustración Regional, para sus promotores, Soledad Beceril, García Añoveros, Clavero Arévalo, Ignacio Romero de Solís.

Medallas para los miembros de la Nueva Narrativa Andaluza, en especial para Alfonso Grosso, Federico López Pereira, Julio Manuel de la Rosa y el citado Lanzagorta. Medalla para Pepe Suero, el gran cantautor andaluz que consolidó el sonido de la flauta en el flamenco. Para los historiadores e intelectuales Juan Antonio Lacomba, Enrique Hiniesta, Manuel Ruiz Romero, José María de los Santos, José Aumente, Julio Alfredo Egea. Medalla para el poeta Juan Sierra, de la Generación del 27, aunque casi nadie le conozca.

No tendría distinciones bastantes para todos los andaluces o afincados en Andalucía que me enseñaron y me enseñan a vivir y a darle valor a la vida. Desde este mundo o desde otro. Pero voy a conceder dos muy especiales: una para el Colectivo Cultural Gallo de Vidrio que cumple 50 años en este 2022, que ha significado un trozo de mi existencia y al que nadie le ha dado ni las gracias, por ahora. Nos concedieron el galardón Sevillanos del Año, apartado Literatura, en 1974, la Cadena SER con Iñaqui Gabilondo digiriendo. Evitamos que echaran abajo lo que tenemos por casa natal de Bécquer, homenajeamos a autores como Antonio Machado cuando nadie quería hacerlo, menos Serrat. Fuimos por pueblos y barrios ofreciendo cultura aguantando a veces la presencia de la policía política de Franco y la Guardia Civil en nuestros actos.

La segunda medalla es más bien un broche de oro: para don Emilio Lemos Ortega, a quien saqué del olvido y le concedieron la medalla de oro de Andalucía a título póstumo y le dedicaron una calle. Era el único miembro de la Junta Liberalista que quedaba vivo a finales de los años 80 del pasado siglo. Que comparta este broche de oro con don Pedro Ruiz Verdejo, María de los Ángeles Infante, Manuel Delgado Cabeza e Isidoro Moreno, si bien al menos a ellos les ha tocado algo con eso de que la Junta le ha concedido la medalla Clavero a la Fundación Blas Infante.

Finalmente, una patada en el trasero para un mundo que habla mucho de memoria histórica y sin embargo tiene marginadas totalmente a todas las personas que acabo de galardonar. Y patada especial para mí por olvidar a quienes sin duda he olvidado. No obstante, yo ya tengo una caja de medallas por haberlos conocido directa o indirectamente. A los citados y a los no citados.