Monarquía, ¿fantasía necesaria?

Cuando entraron en la Casa Real española los plebeyos Iñaqui Urdangarín y doña Leticia muchos monárquicos de rancio abolengo se enfadaron. Los comprendo porque la Monarquía tiene mucho de cuento -me refiero ahora al género literario de ficción-, de fantasía necesaria para alimentar la esperanza de millones de súbditos que en su interior desean la protección de un señor o señora que estén por encima de ellos y lleguen rodeados por un halo cercano a lo sobrenatural: uno es rey por la Gracia de Dios, es más, a veces, el rey es Dios mismo, todo lo que hace es en nombre de Dios o porque él es Dios. A algunos reyes, al igual que al soberano Inca, no se les podía mirar a la cara, sólo podían hacerlo los muy cercanos o escogidos, sus máximos sacerdotes en primer lugar.

Da la impresión de que todo este cuento fantástico aún colea en la mente colectiva a estas alturas del siglo XXI. Cuando en 1995 se casó en Sevilla doña Elena con don Jaime de Marichalar la gente se agolpaba para ver pasar a la pareja, no estaba invitada al convite, simplemente estaba allí y aplaudía por el simbolismo imaginario que aquellas dos personas despertaban. Cuando en 1997 tuvo lugar el entierro de Diana de Gales una muchedumbre lloraba al paso del coche fúnebre. Diana ya no estaba vinculada a la Casa Real pero “el pueblo” quería que siguiera en ella “su princesa” y que tuviera un entierro de princesa y así fue, con Elton John cantando emocionado. Mucho antes, en 1960, cuando contrajeron matrimonio Balduino I de Bélgica y la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón, casi se paralizó España, la TV había empezado a llegar tímidamente a los públicos en 1956 pero las ventas de televisores se dispararon con motivo del enlace.

En el mundo de la información las revistas más leídas han sido siempre las revistas del corazón, para saber chismes de gente rica y nobiliaria y de paso imaginar que un día nos podríamos acercar a sus estatus o hasta ingresar en ellos porque si lo han hecho Leticia y Urdangarín... Pero no, la monarquía no está exactamente para eso, está para soñar y más hoy en día. Lo que ocurre es que el tiempo pasa y la gente madura, muy poco a poco, pero madura, y esas proyecciones freudianas aunque siguen existiendo y ahí seguirán, disminuyen cuando los modelos a alcanzar se comportan ética y moralmente como los que viven abajo y además si los que viven abajo viven mal y a su alcance llegan educación y conocimientos culturales, empiezan a atraerles menos o nada unos personajes de un cuento que ya no es seductor porque sus protagonistas se han colocado al mismo nivel que ellos. Se puede aceptar más o menos a la corona de Inglaterra porque aquel país, por el momento, es poderoso, tiene trabajo para los plebeyos españoles y para los ingleses, aún huele su imperio del siglo XIX y principios del XX, derrotó a Hitler, tiene impulso y por supuesto saldrá adelante sin la UE... Pero, ¿España? Hace aguas por todas partes, empezando por esa metáfora de la ejemplaridad y la buena conducta que representa la Casa Real, ¿cómo nos vamos a extrañar que en uno de los últimos sondeos que pululan por ahí Felipe VI obtuviera un 4,8, la monarquía suspendida por primera vez en la historia reciente española?

Escribo antes del discurso del rey en Nochebuena. No tengo gran interés por lo que diga, un discurso real que está revisado y, en su caso, censurado, por un gobierno republicano, parece de chiste. Lo que haya dicho el rey bienvenido sea pero ya importa poco, España y Europa caminan hacia una transformación profunda en la que ya veremos qué cabida tiene la figura real, si es que la tiene, porque es que ya no se trata de Carlos III, uno de los mejores “alcaldes” de Sevilla y de Madrid, ni tampoco de Fernando VII, el de “Vivan las cadenas”. El primero era un ilustrado, el segundo un conservador de la España negra que aún nos tiene hundidos. ¿Quién es Felipe VI?