Monchi, ungido por los dioses

“Al saber lo llaman suerte”, “la suerte se busca”. Salvo el paréntesis de la Roma, el Sevilla FC (me gustaba más cuando se llamada Servilla Club de Fútbol) tiene un tesoro en un director deportivo al que todos llamamos Monchi. Este hombre ha sido ungido por los dioses porque no es normal que un portero tenga talento bajo los palos y mucho más en los despachos y en las negociaciones y en la intuición, fichando y teniendo a un grupo de ojeadores con miradas de lince.

Monchi trabaja para todos los grandes clubs de Europa, pero sólo cobra de uno, podría hacerle un poco de sombra a Amancio Ortega si le pagaran lo que de verdad merece por haber llenado de excelentes futbolistas a varios equipos de lo más alto, futbolistas que él los ha encumbrado usando una forma peculiar de olfato futbolero que ya la quisiera yo para mi Betis que cuando la ha tenido en forma de Serra Ferrer le ha dado boleto. ¿Por hacerlo mal? No, por hacerlo bien.

Mira que hemos largado de Lopetegui, pues ahora a tragarnos nuestras palabras. A mí no me gustan los entrenadores que, a primera vista, son conservadores, eso se hace cuando tienes un equipo modesto o cuando la Real Sociedad puso de moda colocar el “autobús” delante de la portería y entre el barro de las lluvias del norte –entonces no había un césped con tanto drenaje como el de ahora- y el bus blanquiazul, a ver quién metía un gol allí. Ese fútbol es feo y le hemos criticado a Lopetegui que lo hiciera con el Sevilla.

Sin embargo, el hombre sabría lo que se traía entre manos y le ha salido bien. Pero lo mejor ha sido cómo Monchi ha soportado la presión. Me gusta ensalzar a las personas que están seguras de sus ideas y que las defienden a capa y espada. Don Ramón Rodríguez, Monchi, dijo éste es el que quiero y a pesar del “dónde vas tú, chiquillo, con ése”, ahí que ha seguido cerrando filas con su elegido y nos ha tapado la boca a miles de aficionados, de lo cual yo me alegro porque hace mucho tiempo que me dejé de pasiones desmedidas: si el mío no despega al menos que lo haga el otro.

El Sevilla ha logrado algo importantísimo para una ciudad en pandemia constante, con y sin coronavirus. Parece que esta urbe empieza a apostar por lo que ofrece progreso estructural: la tecnología, pero como por ahora son proyectos en la ciudad de los proyectos, bueno es que el nombre hispalense siga estando en el candelero para que cuando se vaya del todo el bicho porque haya vacuna, se vuelva a ver esa ciudad repleta de ese turismo a veces molesto, pero, mira, que molesten, porque ahora necesitamos mucho dinerito.

Ya he contado en alguna ocasión la importancia que tiene el fútbol cuando uno va por esos mundos y lo comprueba sobre el terreno. Yo he visto noticias del Sevilla FC en las pantallas del aeropuerto de Chihuahua, al norte de México, cerca ya de EEUU. Y cuando murió Antonio Puerta, por algún que otro país de América Latina me hablaban de las copas del Sevilla y a continuación se conmovían con la desgracia que había sufrido el excelente jugador.

Pues detrás de todo eso ha estado Monchi, para lo bueno y para lo menos bueno, en la dicha y en la tristeza. Este hombre debe tener una cabeza privilegiada y compleja, bien amueblada, por experiencia y por estudio –es admirable cómo se pone el tío a aprender idiomas-, pero también por una intuición especial, profunda. Y, como dijo Michel de Montaigne, “prefiero una cabeza bien construida a una cabeza bien llena”.