Mónica Oltra ya está tardando en dimitir

Quizá sea hoy un día indicado, porque el domingo tenemos que ir a votar los andaluces, para pedirles a todos los políticos en general que tengan más decencia de la que demuestran normalmente. Lo digo por el caso de la vicepresidenta y consejera de la Generalitat de Valencia, que ha sido imputada por encubrir presuntamente los abusos sexuales de su expareja, con toda seguridad para evitar que le salpicara a ella y acabara con su carrera política. Existe la presunción de inocencia, claro está, pero esta mujer se la pasó por la entrepierna con Rita Barberá, por citar solo un caso, aunque también está el del expresidente Francisco Camps. Claro que Oltra es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero esta señora debería haber dimitido ya por coherencia y no aferrarse al cargo o los cargos que tiene. Su carrera política está acabada, pero si la deja con decencia será más respetada como ciudadana y podrá hacer una vida normal. Si no dimite, que parece que le cuesta soltar la mamela, debería cesarla el presidente Puig, otro que tal baila. Porque los ciudadanos estamos asqueados de la política en general por dirigentes como ellos y luego se lamentan de que no vayamos a votar en masa por el bien de la democracia.

El domingo, en Andalucía, cientos de miles de personas se irán a la playa en vez de acudir a las urnas, porque ya no creen en la clase política y saben con seguridad que da igual que gobierne la izquierda o la derecha. Encima, los ciudadanos son manipulados a través de las encuestas en connivencia con los grandes medios de comunicación. Para colmo, cuando son las 20 horas ya están dando ganadores o perdedores con las encuestas a pie de urnas. Si votamos cada cuatro años, ¿tanto cuesta esperar dos horas más para ofrecer ya datos reales? El domingo habrá bastante abstención, o eso parece, y lo raro es que aún votemos millones de personas en Andalucía. Somos un pueblo admirable, y perdón por la inmodesta, aunque algo masoquista. Jamás voy a votar a un político que robe, me engañe o abuse de los privilegios que le ofrece el cargo, y en Andalucía sabemos mucho de esto. Y si fuera valenciano, una tierra que me encanta, nunca votaría a Mónica Oltra ni al señor Puig. El domingo iré a votar, aunque me tenga que tapar la nariz. Ejerzan el derecho que tienen a elegir a quienes nos van a joder durante otros cuatro años.