Mordisco a la Magdalena

Vaya la que está dando el personal con la remodelación de la plaza de la Magdalena. Que si el hotel está robando un espacio a los sevillanos o que ahora los autobuses no pueden llegar hasta allí y tienen que andar una barbaridad son, entre otras, algunas de las perlas que podemos escuchar, pero la realidad es otra.

Hace unos días, el hotel que allí se ha instalado en un antiguo local de El Corte Inglés celebró su fiesta de inauguración. Cogió una parte de la plaza para tal menester. A muchas personas se les olvida que las empresas particulares pueden usar el suelo público para eventos privados, previo pago de una tasa. Nadie puso el grito en el cielo cuando la MTV celebró un concierto en la Plaza de España. O cuando se realizó una entrega de premios en el mismo emplazamiento.

Ocurre lo mismo con la Carrera Oficial de la Semana Santa. ¿Todo el mundo puede sentarse en la Campana libremente? No, sólo pagando. ¿Acusamos a las hermandades y al Consejo del hurto del suelo público? Tampoco.

La plaza de la Magdalena, hasta que terminó de construirse el hotel y peatonalizaron la zona, era un lugar oscuro y vacío. Tenía el encanto de la fuente, pero los niños no podían jugar a nada, pues si estaban con una pelota y ésta se le iba a la carretera, el destrozo que le podría ocasionar el autobús o la furgoneta de carga y descarga podría ser menudo.

Ahora la plaza es otra. Se puede disfrutar. Tiene un color más vivo que antes y es más de las personas que antes, como diría Monteseirín.

La queja fundamental no es a esa peatonalización, es al hotel. Los que critican al turismo no se han enterado que es clave para que no haya un paro desorbitado en nuestra ciudad. Por desgracia, no somos Silicon Valley ni nuestros gobernantes unos iluminados que vayan a cambiar la situación.

Muchas críticas a que los Airbnb nos roban viviendas del centro, que tienen toda la razón, pero aún más duras son cuando una empresa hotelera invierte cuatro millones de euros y crea puestos de trabajo. ¿En qué quedamos?

Por desgracia tenemos que elegir entre turismo o hambre y esto último no habrá magdalena que nos lo quite.