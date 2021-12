Morente y un cuarto de siglo de ‘Omega’

Corría 1996, estaba en Madrid y Enrique Morente me llamó para que fuera a un estudio de grabación a escuchar algo en lo que estaba trabajando con “los lagartos”. Así llamaba al grupo musical Lagartija Nick. En el estudio estaban Antonio Arias, uno de los fundadores de este grupo de rock alternativo granadino fundado en 1991, y otro miembro que no recuerdo. Con Enrique iba el arquitecto de Zafarraya (Granada) Felipe Martín Chica, compadre del maestro, gran amigo mío y ya ausente del mundo de los vivos. Enrique me dijo que me había llevado para que escuchara Omega, su última obra, con un poco de miedo por si no me gustaba. “Si no te gusta a ti, imagina a los tiburones de tu tierra”, me dijo, pensando en la crítica de Sevilla que casi siempre lo machacaba.

No me podía creer que un artista como Enrique Morente, rebelde y valiente, tuviera miedo de lanzar un disco al mercado, aunque fuera uno como Omega, que aunque hoy está entre los mejores discos de la historia del flamenco –diría que de la música española contemporánea–, hace un cuarto de siglo era casi una provocación. Reconozco que conforme iba escuchando los temas de la obra se me iba poniendo un nudo en la garganta, de la emoción, pero que también empecé a preocuparme por el maestro porque sabía que le iban a dar para el pelo. Después de Marchena, era el cantaor más criticado de la historia.

Cuando creó Negra, si tú supieras (1992), deseé que no grabara más, porque pensaba que nunca sería capaz de cantar mejor que en ese disco, para mí una obra maestra. El maestro había hecho ya tantas cosas en la música, en el cante, que comenzaba a utilizar retales, y cuando esto pasa, un músico se tiene que ir yendo de los estudios de Grabación. Pero un verdadero creador, y Enrique lo era, nunca tira la toalla. Escuchaba Omega en aquel estudio lleno de humo y cubatas en el Madrid de Montoya, Chacón, Villa Rosa y Los Gabrieles, y no me acababa de creer que el señor Morente hubiera hecho esa maravilla musical, flamenca o no flamenca, que me infló el pecho.

No sabía si me gustaba o no, porque la emoción me impedía razonar analíticamente, pero hoy puedo decir que asistí al parto, al nacimiento de algo que cambió el cante jondo para siempre: Omega. Solo Enrique podía hacer algo así y sobrevivir en el intento. Hay quienes dicen que este es el mejor disco de la historia del flamenco. Me niego a entrar en esa disputa. El maestro también lo hizo y si viviera ahora, estoy convencido de que acabaría rápido con la discusión. Lo mismo que acabó con aquel movimiento desde Madrid y Granada para otorgarle la Llave del Cante, que hoy tiene Antonio Fosforito.