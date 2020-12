Morir de Covid-19, por las gafas empañadas o por cualquier otra cosa

Hemos olvidado una cosa esencial en nuestras vidas: nos podemos morir de cualquier cosa y no solo a causa de la Covid-19. De hecho nos seguimos muriendo por muchas causas. Incluso las tenemos nuevas que se suman a las conocidas puesto que, por mencionar una, el vaho en las gafas comienza a ser un peligro para conductores y personas de la tercera edad. Y si no morimos nuestra vista irá de mal en peor. Esto es un no parar.

Los daños colaterales de esta pandemia son escalofriantes. Por ejemplo, a finales de septiembre habían muerto en España cerca de 55.000 personas más de lo esperado. Si se comparan los muertos de este año con los del mismo periodo del año anterior tenemos ese exceso de 55.000 muertos. Se dice pronto... En esa misma fecha se habían contabilizado en España 30.663 personas fallecidas a causa del coronavirus. Por tanto, quedaban por explicar algo más de 24.000 muertes en nuestro país. También se dice pronto...

Son muchas muertes. Y es mucho el desbarajuste al contar. Una vergüenza. Todo. La sensación que tenemos millones de españoles es la de estar en manos de alguien que nos engaña o, lo que es peor, de personas incapaces de contar.

Además de en esa contabilidad tan desastrosa, hay que buscar explicaciones en los datos que tenemos a mano.

El diagnóstico de cáncer de pulmón disminuyó durante las primeras semanas de confinamiento en un 20 por ciento. ¿Había dejado de existir esa enfermedad de pronto? Claro que no. El enfermo no iba al médico y el diagnóstico posterior tal vez llegaba tarde.

No es normal que en ese periodo la atención de pacientes (no graves) por infarto bajara un 80 por ciento y un 40 por ciento los infartos severos.

No es normal que los trasplantes hayan descendido en un 26 por ciento y las operaciones para realizarlos un 22 por ciento.

Es insólito que las consultas para personas con problemas mentales descendiera un 80 por ciento al comenzar el confinamiento y que solo llegaran al médico los casos más graves (si está usted pensando que por una depresión no se muere nadie, piense también que existe el suicidio, por ejemplo).

La automedicación (ya que no se va a consulta) se ha disparado hasta niveles peligrosos.

En fin, todo es un desastre. Y lo peor es que costará regresar a la normalidad y que algo de terreno ya habrá perdido el paciente para siempre.

No sé si se ha producido en España algún fallecimiento parecido al que ocurrió en Kotah (India) y que seguro que usted recuerda. Un hombre de 40 años ingresó por posible Covid-19. La prueba PCR fue negativa aunque el hombre quedó ingresado por problemas respiratorios. Le cambiaron de habitación puesto que su compañero de habitación sí fue positivo posteriormente. En la nueva habitación, el calor era muy intenso y uno de sus familiares decidió enchufar el ventilador. Para ello, desconecto el respirador del hombre que murió al poco tiempo. Esto ocurrió en el Hospital Maharao Singh (MBS) de India. En España no se conoce un caso parecido. En España no dejan que los familiares o amigos acompañen al enfermo de Covid-19 en la habitación. Si no fuera por eso, no sé yo...

Y cuidado con el vaho y las gafas.