Motes políticos

Es curioso que «siempre habla un cojo a falta de muletas» en este país, España, tierra de oportunidades y de personajes «Gustavo», no porque se llamen así sino por tener la boca muy grande, como le ocurría al famoso reportero, el más dicharachero de «Barrio Sésamo». Pero déjenme porque les cuento todo esto y a donde quiero ir a parar.

Así entre la fauna política de nuestro país ha proliferado la costumbre de poner un «apelativo» implícito a estos, el típico «mote» que diríamos en el Sur y que a veces suele ser cruel, otros satírico, otros irónicos y, en casi todos, lleva algo de verdad y algo de mentira. Muy de este típico buscar similitud entre personas y animales o cosas era Alfonso Ussía, aún recuerdo aquel «Pájaro Uyuy» del «Manuel del Ecologista Coñazo» cuyos atributos masculinos eran demasiado grandes y al aterrizar o tenía cuidado o... La pava del Maresma (Pava pujolensis ferrusola) o la hurraca de Sevilla (Pica pica alphonsus bellum) eran otros curiosos se la fauna social pero todo ello con arte y gracia (siempre que se entienda el sentido del humor de cada cual, claro).

Pero en ese escenario político comenzaron a surgir motes que se han extendido y que llaman la atención, unos por su obviedad, otros porque lleva una carga alta de ironía, así todos recuerdan al «Rastas» encarnado en el canario Alberto Rodríguez y que «desentonaba» por su apariencia en un sitio donde muchos dan la nota... Según Pablo Echenique -este ve la paja en el ojo ajeno pero nunca la viga que tiene en el suyo y que tiene tanto y tanto que callar- la presidenta del Congreso de los Diputados, Maritxell Batet, encarnaba un vídeo a voz doblada (en 2019) con una serie de motes para referirse a los políticos, así comenzaba por sus archienemigos de Vox de la mano de Santiago Abascal al que llamaba «el Pechuga» y que también es «moteado» como el «Geyperman», las razones parecen obvias. También estaba Jordi Turull, que estuvo en prisión y de Junts per Catalunya al que llama el Rompetechos» por su similitud con el popular personaje del cómic y cuya vista no alcanzaba a ver demasiado lejos, la de Turull más bien no alcanzó a ver su futuro.

Un mote conocido es el de Pablo Iglesias «el Coletas», ahora recortada merced a su nueva posición y a haber cogido ya el dinerito que se gana por ocupar carguito público, esto del «proletariado» quedó en la memoria, es mejor llenarse el bolsillo... «La Rottenmeier» es el nombre que recibió la ministra de Trabajo Magdalena Valerio por su austeridad y seriedad. Pablo Casado, «el desaparecido», recibía el nombre de «el Master» y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, «el Astronauta», obvio al saber que estuvo en el programa espacial -aquí le echaron poca imaginación-. Ana Oramas «la Bocachancla» por sus continuos deslices... «Robocop» el propio Echenique, que no es de lo peor que se le ha llamado y es un mote autoimpuesto. Entramos en profundidades cuando se refieren a Patxi López, ex presidente del Congreso, como «el Miliki», no se sabe si por su escaso parecido con el cómico o por ser un payaso, que todo es posible y llegamos a Pedro Sánchez donde hay variedad, para unos es «el Kent», por su «atractivo» físico -que será cuestión de gustos-, otros le llaman «el Falso» por su forma de llevar el país y otros «el Cabezabuque» que, creo, no merecen más comentarios.

Hay motes peores y mejores, a Juanma Moreno sólo «Juanma», y a la esposa del presidente del gobierno «Begoño» por aquella crueldad que surge entre las criticonas de las redes sociales donde se creen que todo es impunidad. A Gabriel Rufián «el muñeco diabólico» o «Chucky», en versión pelo negro zaino y también dio lugar a «motear» a más políticos como Albert Rivera «el Aspirante» o «el quiero y no puedo», Arrimadas como «la Poligonera», Cayetana Álvarez de Toledo como «la Cuellos» y repiten Pedro Sánchez como «el Trolas» o Abascal como «Santiago Matamoros» en referencia al apóstol Santiago el Mayor.

Al final subyace que nos gusta reírnos de nosotros mismos, de nuestra sombra y que, en momentos como estos, duros, de pandemia, de crisis, aunque sólo sea por desfogar la ira contenida gusta de llamar o bautizar a los políticos por esos curiosos motes que cada uno sabrá que parte de verdad o de mentira tiene cada uno y... ¿saben? En su derecho está cada uno siempre que no entre en la ofensa y lo haga con sentido del humor que bastante dura está la vida para no procurar buscar la risa, que tan sana es.