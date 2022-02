Movimientos en el Ballet Andaluz

Según mi pajarito del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), el director, Cristóbal Ortega, reunió ayer a la plantilla de trabajadores para “tranquilizarlos”. ¿Por qué hay que tranquilizarlos, qué pasa en esa santa casa? Hay movimientos y tienen que ver con el Ballet Flamenco de Andalucía, a cuyos componentes los van a despedir en marzo para que no pasen a ser indefinidos, aunque algunos no lleven todavía tres años. Estos contratados serán despedidos y no podrán volver a presentarse a las audiciones para intentar seguir siendo del ballet. Por tanto, es lógico que haya malestar en la plantilla. ¿Se quiere, acaso, desmantelar el ballet para que llegue un nuevo director, o directora, con su propia compañía? Se habla de que hay interés en que llegue a ese puesto la bailaora y coreógrafa granadina Eva Garrido La Yerbabuena, antigua jefa de Cristóbal Ortega, actual director. Es solo un rumor, pero cuando el río suena, agua o piedra lleva, y el rumor suele ser la antesala de la noticia. La directora actual es Úrsula López, que llegó al puesto porque ganó el concurso para ese cargo. Lo que habría que ver es que si llegara La Yerbabuena sería para que dirigiera el ballet como es ahora, una escuela de formación, o para darle otro carácter menos académico. Porque la importancia del ballet es que forma a jóvenes artistas durante tres años, que además tienen un sueldo mensual. O sea, que reciben formación gratuita y encima tienen un sueldo, aunque no sea gran cosa. Luego nos pueden gustar más o menos las coreografías, las obras, pero es innegable que es una cantera de jóvenes artistas, como lo demuestra el hecho de que grandes figuras de hoy como Israel Galván o Rafaela Carrasco salieron del Ballet Andaluz. Recuerdo cuando hace veinticinco años iba a ver a Mario Maya a los primeros ensayos, el primer director, y veía por allí a Rafaela e Israel soñando con ser lo que hoy son, dos grandes del baile. Ojalá no se desmantele el Ballet Flamenco como está ocurriendo con otras instituciones culturales andaluzas. No tendrían sentido las nuevas audiciones ya convocadas ni ese rumor de la posible llegada de La Yerbabuena, que ya sonó hace años.