Mucha agua para tan poco pis

Me he tomado unas vacaciones de verano, parece ser que este curso universitario ya ha terminado y digo parece ser porque con un examen en junio, otro en julio, más los trabajos fin de grado (TFG), trabajos fin de máster (TFM), prácticas en empresas, tesis, concursos profesorales de méritos y oposiciones varias esto iba a durar más que el tranvía Alcalá-Dos Hermanas. Menos mal que con el ordenador portátil a cuestas puede uno solventar lo que se presente y aunque oficialmente ni tenga por qué hacerlo lo hago sin ningún problema, a mí eso de “vuelva usted mañana” me la repampimfla”. Mejor, “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” que por eso no salen ronchas. ¿Saben ustedes la de cosas que dejamos para septiembre? Y septiembre llega, ¿eh?

Primera estación, Aeropuerto de Sevilla, me niego en redondo a llamarle de San Pablo porque San Pablo lo que usaba para viajar eran caballos, no aviones, y encima se caía, algo que no suelen hacer los aviones. Ya está bien de tanto santoral, que lo poco gusta y lo mucho cansa. Aeropuerto Luis Cernuda o Antonio Machado o Vicente Aleixandre, mejor. Hasta aeropuerto Alfonso Guerra en homenaje a esas polémicas que se formaban cuando era vicepresidente y decían que hasta que no llegaba él no salía el avión Madrid-Sevilla.

El Aeropuerto de Sevilla ya se va pareciendo a un aeropuerto importante, lo que ocurre es que le han impuesto unos urinarios para caballeros de esos digitales que cuando uno se llega a ellos con el fin de hacer un pis antes de agarrar el aeroplano, a pesar de que sea de poca importancia la micción, aparece después una cascada de agua excesiva que atenta contra los efectos más elementales de la sequía. Sea cual sea el volumen de pis la correspondiente catarata hidrológica se pasa veinte pueblos.

Al margen de eso el aeropuerto ofrece el espectáculo humano tan de nuestro tiempo y más en verano. Consiste en una exuberante presencia de reverencias al cuerpo por parte de ambos géneros generalmente considerados. Por parte de la hembra un destape de vestimenta verdaderamente meritorio que los viejos verdes agradecemos con inusual entusiasmo mientras que el macho exhibe sus músculos de gimnasio y toda una gama de pintadas somáticas labradas a pelo para más lucimiento del valor indudable de la nueva raza humana made in hombre nuevo.

El mundo de hoy rinde pleitesía al sexo a falta de otras ideas mejores y de otros horizontes más ilusionantes. El postureo es tan abundante como las masas pectorales de unas y otros. Por mí pueden ir en pelota picada por la calle y por supuesto por el aeropuerto de Sevilla del que lo que más me interesa son las vistas a la empresa Airbus que ofrece. ElDiario.es, siempre atento a publicar noticias que nos hagan ver el progreso que el progresismo está suponiendo para España, decía hace poco que Estepaís es más que un país de camareros ya que el sector tecnológico está tirando de lo lindo del empleo cualificado. El problema es que tanto gimnasio y estética deja poco tiempo o ninguno para estudiar digitalización. Por eso los genios de la digitalización no fabrican bien las cisternas invisibles de ahora y en lugar de colocar a la vista de todos dos o tres opciones de agua nos largan sólo una que para una birria de urea proyectada deja caer lo que Yahvé permitió en el diluvio universal.