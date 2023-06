Muchas gracias, Sr. Sánchez, quédeselo

La militancia de izquierdas, la beautiful people, más en concreto quienes les deben trabajo, fama y familla y por supuesto alta alcurnia poltronera al PSOE y allegados, está enviando mensajes para que huyamos de la tentación totalitaria y nos quedemos con el progreso hacia atrás que ellos representan. He recibido un mensaje por wasap el 31/5/2023. Primero tenemos un irónico preámbulo que Sánchez no haría realidad ni aunque lo condenaran a ver mil veces documentales sobre las vidas de Santiago Abascal y Ana Rosa Quintana. Dice así:

Si yo fuera Pedro Sánchez. Si yo me presentara a las elecciones generales, tendría muy claro mi programa electoral. En primer lugar, convocaría una rueda de prensa y diría: El pueblo siempre tiene razón, he entendido muy bien lo que quiere la mayoría de españoles, así que, no es necesario que Feijóo pida la derogación del Sanchismo, lo derogo yo.

Luego, el mensaje constata los siguientes logros que quedan derogados:

· Queda derogado el aumento del salario mínimo, volveremos a los 600€.

· Queda derogada la reforma laboral, volveremos a la de Fátima Báñez.

· Queda derogada la ley de la vivienda, el que pueda pagarse el alquiler que ponga el propietario, bien, el que no pueda, allá él.

· Bajaré todos los impuestos a las grandes fortunas, a las grandes fortunas eh, que quede claro.

· Desaparece el ingreso mínimo vital.

· Queda derogada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas víctimas de Trata, Explotación Sexual y en Contextos de Prostitución, la bajada del IVA del 10 al 4 % de los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales... resumiendo quedan derogadas todas las medidas en favor de la igualdad. Los 20.319 millones de euros, es decir, un aumento del 387% para políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se dedicarán a luchar contra ETA, sí, contra el grupo terrorista que ya no existe.

· Se acabarán los ERTES, las moratorias y cualquier tipo protección ante nuevas pandemias o situaciones de alto riesgo para la población. Ni estados de alarma, ni dinero público para vacunas, mascarillas, ni atención sanitaria a contagiados, a cambio, barra libre para cañas.

· Se acabará con las becas para los más necesitados, las becas serán para los ricos. Se aumentarán las partidas económicas para los colegios privados y concertados.

· Todos, todos los inmigrantes tendrán un plazo de un mes para que abandonen España. Ni un inmigrante en este país. Ya os las arregláis para que limpien vuestras casas, cuiden de vuestros mayores y recojan vuestras cosechas.

· Las pensiones bajarán a las cuantías que estableció el PP, y de subidas conforme al IPC, nada de nada.

· Como bajaré los impuestos, la sanidad y la educación no tendrán financiación pública, así que os pido que no enferméis, por vuestro bien.

· Bueno, no os canso más. Haré lo que habéis dicho que haga en las elecciones municipales y autonómicas.

· Buenos días, y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Hasta aquí el nuevo Pedro Sánchez -según un forofo- al que esta vez llamaremos El Derogador. Ignoraba su vocación celestial y su amor a San Pedro, a lo mejor ha sido enviado por Dios y nosotros con estos pelos.

Pues bien, espero que si los españoles le dan su confianza el 23 de julio pueda el hombre reconsiderar sus derogaciones porque no hay derecho a que tanta gente le haya dicho muchas gracias señor presidente, pero puede usted quedarse con todas sus beneficencias y guardarlas para cuando las sepa sembrar de otra manera, sin encabritar a los españoles los unos contra los otros, no teniendo ni usted ni sus compañeros de gobierno el apoyo electoral suficiente. Eso déjeselo a Lenin o a Fidel Castro que usted no manda, sólo gobierna.

Comprendo que tantos compañeros de Sánchez le estén aplaudiendo, prefieren su fracaso del 28 de mayo y las alianzas con la otra izquierda al caos de la ola reaccionaria. Vamos a ver si los españoles y españolas entran en razón y comprenden que Sánchez es una unidad de destino en lo universal o siguen empeñados en equivocarse apoyando a la carcunda nacional, menos Euskadi y Cataluña cuyos votantes más progresistas poseen un RH que los coloca por encima de nosotros los miserables íberos y encima les dan sus votos a Sánchez a ver si lo contagian por vía sanguínea.