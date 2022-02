Muerte en el asfalto

Se nos había olvidado aquello de que la principal causa de muerte no natural en nuestro país se encontrase en las carreteras. Algo bueno, recóndito, indirectamente al menos, nos tenía que haber traído la pandemia, que tantos muertos se ha cobrado por otro lado, mientras tantas baterías de nuestros coches se cortaron en pleno confinamiento por falta de uso, de arranque, de movimiento. Eso ha hecho, en estos dos años, que las noticias de muerte en las carreteras hayan descendido. Las subidas y bajadas de la incidencia lo han copado casi todo. Sin embargo, llevamos varias semanas en las que un día sí y otro también –a este periódico me remito, sin irnos más lejos- se anuncia la muerte de un joven en plena carretera. En Andalucía llevamos una masacre. Y todos estamos pensando en la causa, pero no debemos darle sentido. En el hecho de ir volviendo a la normalidad no debe caber esa horripilante estadística de fallecidos. No puede ser.

Parece mentira, pero hace ya muchísimos años que se demostró con la publicidad de la Coca Cola. Dejaba de invertirse aquella nimia cantidad de sus beneficios en publicidad y las ventas caían estrepitosamente. Con las campañas de tráfico ocurre algo parecido, pero al revés. Había quienes se quejaban -antes de toda esta tragedia de millones de muertos sin salir de casa- de la crudeza de aquellos spots, pero yo siempre he preferido el drama en la ficción. No vivimos para morir por nada ni por nadie. Ni conducimos tampoco para eso. Conducimos para llegar antes a todas partes, pero sanos y salvos. Convendría recordarle a esta juventud –y a los no tan jóvenes- que sale ahora como de chiquero, informarla simplemente, porque siempre creemos estar recordando a gente que lo mismo ni lo sabe, que más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Sí, puede que se trate de un eslogan muy desgastado ya, pero encierra una verdad tan grande como la propia vida.

No quiero que volvamos a perder la vida porque nos confinen, pero tampoco es soportable este reguero de muertos porque, simplemente, los confinamientos hayan terminado. No podemos naturalizar esta estadística, porque morir en la carretera sigue siendo uno de los motivos más absurdos para perder la vida.