Hoy se va a presentar por fin en el teatro de la calle Chicarreros de Sevilla, de Cajasol, el documental Mujer, gitana y reina del cante, realizado por la productora Tesela para Canal Sur Televisión. La vida de la Niña de los Peines, la que para muchos ha sido la mejor cantaora de todos los tiempos. Se va a presentar el documental a escasos metros de donde murió Silverio Franconetti, en la Plaza de San Francisco, al que Pastora Pavón no llegó a conocer porque el maestro de la Alfalfa falleció casi un año antes de que viniera al mundo la niña de El Paíti. De haberla conocido Silverio, se hubiera vuelto loco con ella, como le pasó a Chacón, quien nada más escucharla, dijo: “¡Qué fiera, Ramón!”. Se lo dijo al gran guitarrista gitano Ramón Montoya, con quien la Niña grabó sus primeros discos. Chacón cantó algunas veces con Pastora, mano a mano, en el Teatro Cervantes de la calle Amor de Dios. Una mañana, según me contó Juan Valderrama, Chacón desayunaba en la Confitería la Campana y ese mismo día tenía que cantar mano a mano con una Pastora de 21 años, que era ya una fiera cantando. Alguien le dijo que tenía mala cara, y le contó por qué: “A ver si te crees tú que es fácil cantar con esa fiera”. El maestro jerezano era el número uno del cante en esos momentos, la primera década del pasado siglo, y temía que una mocita le metiera las cabras en el corral. Pastora lo adoraba, era su cantaor, aunque quien le sacaba de sus casillas era Manuel Torres. Tanto admiraba la cantaora de San Román a Chacón, que cuando murió, en 1929, hizo unos discos en Polydor con parte de su repertorio: granadinas, malagueñas, caracoles, milongas, seguiriyas y fandangos, entre otros palos. No encontró mejor manera de rendirle honores que interpretando sus cantes. Cuatro años después murió Manuel Torres, en 1933, y ya solo le quedaba su hermano Tomás, además de su marido, Pepe Pinto, “el mejor de los castellanos”, según ella. La gran maestra perdió el gusto por el cante cuando se fueron los dos grandes colosos jerezanos. De todo esto se ocupan en el estupendo documental, y de más cosas, que retrata a la perfección lo que fue esta señora del cante jondo, gitano o flamenco. Lástima que no se haya localizado ninguna imagen de ella viva, porque no era muy amiga de las cámaras. Menos mal que se dejó fotografiar y hay casi doscientas fotografías de ella, desde que era una adolescente hasta poco antes de morir. Deseando ver el documental en una pantalla grande y que lo emita Canal Sur para que el mundo entero vea qué clase de artista era la Niña de los Peines, aquella niña gitana que cambió el curso del cante siendo solo una adolescente.