Multas. Estado de alarma. Encuentros en la tercera fase

(La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.)

Encuentros en la tercera fase, (Close Encounters of the Third Kind) es una película de 1977 de Steven Spielberg, el guión es más fácil de entender que el Estado de Alarma:

Una noche, próximo a su casa de Indiana, el protagonista, observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores. Desde entonces vive tan obsesionado por comprender lo que ha visto que se distancia de su esposa. Encuentra apoyo en una mujer que también ha sido testigo de los mismos hechos. Juntos intentan encontrar una respuesta al misterio que ha alterado sus vidas. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de científicos internacionales, empieza a investigar estos extraños fenómenos.

Lo dicho, más fácil de entender que el Estado de Alarma. Todo un misterio que ha alterado nuestras vidas. Donde los científicos e investigadores empiezan a enterarse de algo.

En este caso los objetos voladores, y por lo que nos jugamos una multa a menos que te descuides y no desenfundes primero. ¡Son unas 215 normas dadas desde el 14 de marzo. ¡

Una verdadera diarrea legislativa que es difícil de controlar .Donde disposiciones adicionales corrigen a otras disposiciones adicionales.

Y que empiezan a regir prácticamente desde la comparecencia del presidente del Gobierno.

Donde sus ruedas de prensa se han instaurado como nueva fuente del Derecho.

Gracias a ello, se podían sacar los perros, que no venían en el Decreto, se podía ir al huerto (al que nos han llevado), o podías ir a la segunda residencia, si estaba en tu misma provincia, en lugar de a un hotel.

Todavía no llego a enterarme me, si en algunas de las fases podías ir dos personas en un coche ,atrás delante o en el maletero, con mascarilla o sin mascarilla, en vertical o en horizontal, si puedes visitar a la suegra si está pachucha, o si en tu casa puedes invitar a 13 personas porque da mala suerte. Necesito el diccionario de Cipriano Telera.

Montar en bicicleta a las 10,15 puede ser objeto de multa, pero ir a un velador no. A un velatorio es mejor no ir. Pero no sé cuantos pueden ir además del con finado.

Si te encuentros a tu hijo no sé en qué fase puedes saludarlo si vive fuera de casa. ¡Que lío ¡

Todo está clarísimo. Mascarillas no, mascarillas sí. Guantes no, guantes sí. Las superficies artificiales contagian ahora sí, ahora no.

Todo ello dado por un Gobierno Social o socialista, con miembros comunistas, cuya conjunción, tan buenas experiencias históricas han dado a este país.

Yo le empezaría preguntando a los ministros antes de nombrarlos si tienen y dan buena suerte, como hacía Napoleón con sus generales.

La ignorancia de la Ley, no excusa de su cumplimiento .Conclusión 900.000 multas a los más débiles.

La conquista de la paz social exige una transacción entre autoridad y libertad. Y más en momentos críticos.

Es una presunción o ficción infundada en momentos tan cambiantes, y de creación normativa convulsiva... ¿Si Salvioli levantará la cabeza? ¿O Joaquín Costa?

En un país con inmigrantes, con vecinos que entienden mal el castellano, con personas en estado de subsistencia, incluso para los técnicos es difícil comprender estas normas tan mutantes como ovnis, y que entran en vigor sobre la marcha.

Los desheredados por la complejidad de entender el lenguaje técnico, están siendo los más desfavorecidos.

El art. 21 del Código civil mexicano de 1928 decía: La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio carácter de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público”

Si seguimos en un país que tiene la libertad de empresa en su Constitución .Es necesario tener un gobierno que de confianza al capital y a las inversiones .Es de sentido común.

La libertad y el progreso se defienden con dignidad, no aspirando a la supremacía. Sino con reglas sociales y éticas.

El artículo 6 del Código Civil español y dice así: “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”.

La evolución del principio “ignorantia legis non excusat”, otras veces enunciado como “nemo censetur ignorare legem”, “nemini licet ignorare ius” o “nulli leges nescire liceat”.

Es un principio muy general en su alcance y muy estricto en sus consecuencias. Su justificación clásica parece estar asociada a una obligación general subjetiva de conocer las leyes; su causa parece trasladarse a una necesidad colectiva de aplicar las leyes establecidas previa garantía de que los destinatarios puedan haberlas conocido. Por ahí andaba Aristóteles.

El alcance del principio, su rigurosidad, han sido continuamente objeto de mitigación y ello, ha de darse en las presentes circunstancias.