Municipios donde en todos los barrios se crean los buenos empleos

Ante la puesta en marcha del nuevo mandato municipal en todos y cada uno de los Ayuntamientos de España, y celebrando que haya retornado la cordura en los cuarteles generales de los partidos constitucionalistas para pactar la elección de alcaldes que no fueran de Bildu en Vitoria y Pamplona, ni del partido de Puigdemont en Barcelona, cabe destacar la singularidad que va a acontecer durante las próximas cinco semanas. Nunca ha sucedido antes que el momento de arranque para tomar las primeras decisiones y propagar los primeros mensajes desde las corporaciones municipales sea a la vez periodo de campaña de elecciones a la gobernanza de las principales instituciones del Estado. Un contexto muy especial en el que cada partido, tanto donde ostente la vara de mando como donde intervenga desde la oposición, tiene la baza de focalizar órdenes, comparecencias, propuestas, réplicas y votaciones mirando hacia el vecindario que ha de sopesar a quién da su apoyo en las urnas el domingo 23 de julio.

En este artículo, voy a centrarme únicamente en una perspectiva que echo en falta no solo en los argumentarios de discursos y debates, sino sobre todo en la acción ejecutiva, tanto la de planes estratégicos como la de labor cotidiana. Una de las causas por las que en nuestro país se está agudizando la desigualdad socioeconómica entre territorios (encarnada en el término 'España vaciada'), y también esa brecha en las ciudades entre unos barrios y otros, es por no haberse asumido aún que en nuestra era de internet y digitalización se amplían exponencialmente las posibilidades de crear y realizar muchísimos productos y servicios desde cualquier lugar. Y para clientes de cualquier lugar. Obviamente, no me refiero a una fábrica de coches ni a una planta de extrusión de aluminio. Sí aludo a que desde cualquier barrio se puede ejercer empresarial y laboralmente la ciberseguridad, la telemedicina, la creación de videojuegos, la consultoría arquitectónica, la estructura informática de aplicaciones móviles, la gestión de reservas vacacionales, la venta online de artesanía, los desarrollos con tecnologías de inteligencia artificial, los cursos de formación en remoto, la fabricación de piezas en 3D, los 'marketplace' de alimentos gourmet, el diseño gráfico, y tantas actividades y especialidades que conforman el catálogo de funciones y prestaciones de la sociedad digital, y que, si se suman, son el sustento de la mayor parte de la actividad económica, y con más posibilidades de buenas remuneraciones.

A diario, en todos los barrios de cualquier municipio, también en los de entornos más condicionados por la precariedad, sus vecinos, sea cual sea su edad, su nivel de renta y de capacitación, consumen productos y servicios que son ideados y gestionados digitalmente desde otros barrios, desde otras regiones, desde otros países. En tanto que consumidores, lo tienen integrado en su espontaneidad. Los pagan y no suelen ser conscientes de ese factor. Ni de su reverso: desde barrios y municipios como el suyo se puede hacer lo mismo pero en dirección contraria. Ni las antenas de cobertura telefónica ni las redes de fibra óptica son de sentido unidireccional. Hay que ambicionar que en cualquier barrio existan cada vez más empresas y trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, cuyo negocio no esté limitado a ser solo visible para el vecino de proximidad, y solo intentar darle servicio a quien pase andando junto a su puerta. Eso, en la sociedad digitalizada, no es una ventaja sino un confinamiento. Me gustaría que, en cada municipio, el conjunto de instituciones y entidades entendiera y fuera partícipe de este criterio básico, que contribuye decisivamente a derribar barreras, a combatir la desigualdad de oportunidades y a propiciar vías de mejor prosperidad.

Cualquier plan integral para sacar de la marginación a un barrio, o a un municipio, ha de basar en este cambio de paradigma todas sus vertientes educativas, asistenciales, urbanísticas, equipamientos, etc. Involucrando en ello a colegios, asociaciones de padres y madres, colectivos vecinales, pymes, corporaciones gremiales, etc. No va a dar sus frutos de la noche a la mañana. Pero es un itinerario imprescindible y ha de ser un objetivo irrenunciable. Hay que erradicar el apriorismo de que trabajando con ordenadores y mesas en una oficina y/o un piso de unos barrios determinados se pueden realizar cualquiera de los servicios profesionales de alto valor añadido y sin fronteras, mientras que se normaliza que eso no concuerda con lo que puede hacerse desde ordenadores y mesas de oficinas y pisos de otros barrios que están a 500 o 1.000 metros de distancia de aquéllos.

Siempre habrá municipios y barrios con mayor concentración de ingenieros informáticos, de técnicos de laboratorios virtuales de biomedicina, de creadores de contenidos digitales, de gestores de comercialización y distribución, o diseñadores de interiorismo. Pero lo que no ha de consentirse es dar por sentado que eso es 'exótico' y casi imposible si naces, creces y continúas habitando en una vivienda de una calle de otros barrios y otros municipios. A los pocos jóvenes que hoy en día lo logran hay que apoyarlos y difundirlos como los 'influencers' a seguir.