En muchas ocasiones, por la premura de tiempo, porque vivimos en un mundo de prisas, nos encontramos con todo tipo de situaciones y circunstancias, unas peores y otras mucho peores. Nos afecta inexcusablemente, otra cosa es como nos lo tomamos.

Hace poco leía una noticia en la que una mujer de Estados Unidos había guardado durante cuatro años una hamburguesa y al ordenar unos adornos navideños vio el paquete. Lo abrió creyendo que aquello sería una masa amorfa y podrida pero no, todo lo contrario, aquel envoltorio tenía aun el mismo aspecto que el día que lo compró hace años... ¿Cómo era posible?

La imagen se ha viralizado en redes y se ha entablado el debate de si es sana o no es sana ese tipo de comida, sea como fuere un analista alimenticio se prestó a analizar unas hamburguesas de una cadena de comida rápida llegando a la conclusión que estas no se pudren porque son pequeñas y delgadas (no gordas y jugosas como en los anuncios), se hacen a la plancha y se les saca el agua con lo que antes de pudrirse de secan y por eso su aspecto. Digo yo que muy sano, pese a todo, no debe ser.

En otras ocasiones nos ponemos a comer patatas fritas, de paquete, por ejemplo, y parece que no podemos dejar de comer hasta que no vemos el final del paquete (le pasa a muchas personas), y no lo sabe pero eso se debe a un potenciador de sabor que es el glutamato monosódico, reconocido por la FDA como «seguro». Se nombra como E621 y, sobre todo, hace que el cerebro corte la sensación de saciedad y necesite comer más y más hasta que le ve el fin al paquete, que se coma sin la sensación de estar saciados. Además puede provocar dolor de cabeza, enrojecimiento, sudoración, presión y opresión facial, aceleración del ritmo cardiaco, entumecimiento y algunas cosas más, pero pese a ello es «seguro» y digo yo: muy sano no debe ser.

Eso si nos restringimos al ámbito de la alimentación pero en otros sectores se va también con prisas –demasiadas- y se cae en otro tipo de hábitos insanos...

Como escritor a diario me llegan notificaciones de San Google que textos míos -o parte de ellos- están siendo utilizados por terceros que, en un intento de rellenar de contenidos sus publicaciones, webs o blog, ni citan a la fuente o al autor. Es curioso porque, si se deja pasar el tiempo muchos reconocen al que plagia como el legítimo autor en lugar de la persona a la que se le ha plagiado el texto. El mundo al revés.

Algunos te piden mil veces perdón, sobre todo cuando hay unos registros de la propiedad intelectual y es un delito, y o lo nombran o lo quitan, pero el hecho está ahí y se hace –o lo veo- a diario.

Todo cuesta mucho trabajo, seguramente a nadie le gusta estar “picando teclado” durante horas para hacer artículos o contenidos, seguramente se está mejor con los amigos presumiendo que estar trabajando en aquello de lo que se presume sabiendo que luego, con un clic, con un corta y pega, se tiene lo que se quiere.

Conocí, una vez, a un abogado que decía: “Es mejor pedir perdón que pedir permiso”, imagínense la catadura moral del individuo pero que, en muchos casos, eso se lleva rajatabla por aquellos que ahorran en esfuerzo a costa del sacrificio de otros. Y digo yo: muy sano no debe ser.

Si ya quiere ahorrar en contenidos asómese a Youtube y verá como allí prolifera todo tipo de personajes que toman trozos de aquí y de allí, vídeos rápidos, opciones rápidas y a presumir de “Youtubers” y, digo yo: ¿Qué mérito tiene eso?

Quejas, vídeos que se eliminan, denuncias, seguidores, parece que estamos en un “todo vale” cuando todo tiene sus implicaciones en una guerra, la de este tipo de canales, o TikTok donde nada es lo que parece y donde se aspira a ser algo a costa del sacrificio de los demás Y digo yo: muy sano no debe ser.

Es, en muchos casos, lo que tenemos encima, leo publicaciones de artículos que son “fusilados” de otras revistas y diarios sin las debidas autorizaciones, luego se presume de tener “un periódico” cuando, en realidad, es un ejemplo del “copy-paste” que decía aquel y que flaco favor le hace al periodismo de hoy día.

Al final, en todos los ámbitos de la vida suceden cosas de este tipo, se vuelve uno casi indolente, se vive anestesiado antes muchas situaciones desconocidas o injustas donde, creo, ya va siendo hora de decir basta.