Muy tensa la paciencia de los habitantes de Los Palacios para trasladarse a Sevilla en autobús

eNo es nuevo este tema, en más de alguna ocasión les he comentado la odisea de los Palaciegos para trasladarse a Sevilla y viceversa en la línea M 134.Cartas y escritos van y vienen del propio ayuntamiento al consorcio de transporte y la cosa no avanza. Esto puede ser un problema, y gordo, para el año que tenemos a la vuelta de la esquina, lo digo por las acciones que se van a tomar por parte de ayuntamiento y usuarios si no le dan soluciones a esto. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha remitido tanto al delegado Territorial de Fomento, Francisco de Paula José Juárez, como al gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, Juan Carlos García, información sobre el preocupante aumento de quejas presentadas por los usuarios de los autobuses de la línea M-134 Los Palacios-Sevilla. Mientras todo esto se produce, Juan Manuel Valle ha solicitado a ambas entidades una reunión urgente para tratar estos asuntos que tanto preocupan. En algunas de las misivas podemos leer cosas como esta: llevamos meses comunicando que el número de autobuses y servicios ofertados por el Consorcio no son suficientes para atender adecuadamente la demanda de ciudadanos y ciudadanas de Los Palacios y Villafranca que utilizan el transporte público, y que sufren cada día los retrasos para poder subirse a un autobús que los traslade a Sevilla o Dos Hermanas, para sus gestiones y obligaciones diarias, como acudir a una cita médica, a su centro de estudio o su lugar de trabajo. Usuarios que tienen que esperar, estando en la parada con más de media hora de antelación, para ver si es posible conseguir un sitio en el horario deseado, y que aun así se ven abocados a buscarse otras alternativas o llegar tarde a su destino. Como les comentaba los nervios están crispados y luego vendrán las lamentaciones, pero la verdad, no es de recibo que en los tiempos que estamos sigan ocurriendo cosas como estas y que actualmente, pasen olímpicamente de ello. A todo esto, hay que sumar, según lo trasladado por el alcalde palaciego, que en las últimas semanas son cada vez más frecuentes las molestias y retrasos que se generan por diferentes averías en los autobuses, y las quejas por falta de limpieza y mantenimiento en los vehículos que prestan los servicios en la línea M-134.Esperemos que no caiga en saco roto, y aquello de año nuevo, vida nueva, sea para el bien de esa gran cantidad de personas. Desde El Correo de Andalucía, queremos en este Mirador hoy jueves a preocuparse de este problema y que se tomen las medidas correctoras necesarias, con urgencia, para mejorar la calidad de los servicios, con el aumento de las frecuencias y el número de autobuses para cubrir las necesidades mínimas demandadas por los ciudadanos usuarios. Ante esta situación,se ha solicitado una reunión urgente para tratar estos asuntos que tanto preocupan al Ayuntamiento y a su ciudadanía.