Nada de más impuestos, nacionalicen

La izquierda de verdad no se dedica a subir impuestos “a los ricos” sino a nacionalizar las empresas de “los ricos”. Puesto que “los ricos” parece que no cumplen con sus obligaciones sociales y son tan malignos, se les arrebatan sus empresas, se les indemniza o no, eso depende de la izquierda de que se trate, y como ellos, “los ricos”, no han sabido hacerlo bien, el Estado de izquierdas les demuestra cómo se hacen las cosas para que todo el mundo tenga una vida digna, en pie de igualdad.

Este es el cuento decimonónico que hasta ahora nos habían narrado, a primera vista un propósito lógico, solidario y hasta cristiano. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Franco y su fascismo poseían un sector público potente que no se ha conocido desde entonces en España. ¿Era Franco más de izquierdas que la izquierda que dice gobernarnos? Según el parámetro económico, sí. ¿Entonces, por qué tanto espantajo de que viene el fascismo como si el fascismo de hoy pudiera ser igual que el de antaño? ¿Lo puede ser la izquierda? ¿Podemos tener en Europa una URSS o una Cuba o una URSS y una Cuba que permitan actuar a “los ricos” como ha hecho China para no seguir, por ahora, el mismo camino que sus camaradas?

Es lógico que la derecha del PP hable de bajar impuestos como dentro de unos años podría hacerlo de subirlos, es una dinámica de mercado ideada por la derecha. La izquierda aspiraba a cambiar el mundo “desde la base” pero, ¿qué es lo que veo? Que sí lo está cambiando, sí, hacia atrás, es un movimiento reaccionario, donde se empieza por construir una base educativa que premia la vagancia, que cree que la igualdad es estimular al mediocre, no al que destaca, que estima que todo es cultura y que lo que ha sido de una manera siempre, se puede hacer de otra. La izquierda cree que un cordero se puede convertir en lobo y al revés sin cambiarle el ADN, le da pavor la ciencia, prefiere aplicar imaginarios ideados en una noche de insomnio.

Las muy lógicas aspiraciones de que la gente viva con dignidad, esos deseos que terminaron en revoluciones de la izquierda, ya sabemos por la experiencia histórica cual ha sido y está siendo su fin progresivo: el mercado. El comunismo apenas existe mientras que el neofascismo sigue ahí, ganando enteros. ¿Esto no les hace pensar nada a esta gente que engaña a la ciudadanía afirmando que es la izquierda? Por ahora, ha perdido la guerra, tendrá que iniciar otra. Aunque quisiera, que no se atreve, no podría nacionalizar, se encuentra metida en un club con muchos nombres de iniciales: UE, OTAN, FMI, BM, OMC. Si se atreviera a hacer lo que la izquierda hace, la echarían del club, ¿eso lo quieren sus votantes? Es más, ¿eso lo quiere la propia izquierda o prefiere vivir a costa de la dictadura de ese club porque ahí dentro se encuentra muy bien? Por eso, porque vive muy bien, ¿sigue con sus idioteces de poner impuestos a “los ricos”?

Supongo que la izquierda ya sabe que no tenemos soberanía como nación. Ni nosotros ni Hungría ni Polonia ni Grecia. Ni Italia la tiene como los recientes vencedores electorales hagan algo que disguste a la Señora UE. Entonces, si eso es así, ¿qué espera la llamada izquierda para construir una alternativa mundial de izquierdas? Una alternativa sin fisuras. Lo ha intentado mil veces y todo le ha fracasado porque no es lo mismo predicar que dar trigo como hacen “los ricos” a los que me gustaría leer y oír más en lugar de a las llamadas izquierdas o derechas cuyos cantos y cuentos ya me los sé. Lo de los impuestos a los ricos no tiene nada de izquierdas sino de oportunistas que toman el camino más fácil. Si se es de izquierdas de verdad, o se nacionaliza o, en su defecto, se construye un sector público y, hala, a competir con el privado y demostrarle que es mejor que él. Y si el Club UE no deja, a contárselo a la gente y a irse de ese club tirano que roba la voluntad de los votantes.

¿Quieres peces? Mójate el culo, carajo. Dile a la gente que hay que enfrentarse a la dictadura de “los ricos” que es en el fondo en el régimen en el que nos movemos. Y déjame ya de pamplinas como lo de los impuestos a “los ricos” porque “los ricos” son los que mandan y tú, izquierda, tú solo gobiernas a trancas y barrancas en el seno de una jaula de grillos dañina y destructiva. Mira cómo ya se están desmarcando algunos de esos “grillos” de los famosos impuestos a “los ricos”. El mismo destino le espera a toda esa izquierda de América Latina. O peor, porque carece de articulaciones sólidas.