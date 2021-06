En la playa nadie está contento a pesar de que es el sitio más ideal para estarlo. Si no tienes hijos, los niños de los demás no juegan en la orilla, sino que son niñatos que dan la lata. Si tus hijos son pequeños, los de los demás son grandones que no paran de fastidiar con la pelota. Si tus hijos son ya grandes, los pequeños son como moscardones que van y vienen. Si te gusta la tranquilidad, siempre habrá quien te ponga la peor música posible a todo volumen. Si no te gustan los perros, alguien lo paseará a tu lado, con lo grande que es la playa. Si fumas, no entenderás que a nadie le molesten tus humos porque, total, siempre hay cosas peores. Si no fumas, no te entrará en la cabeza que alguien se siente a la orilla del mar a tragar esa asquerosidad. Si te gusta pegar la hebra, te tocará un vecino de sombrilla sombrío como él solo. Si no quieres conversación, ya se encargará el vecino de dártela, aunque te lleves horas contestándole monosílabos. Si te gusta el agua como una balsa, seguramente se levantará el levante, o el poniente, qué más da.

La cosa es que, al margen de la playa, nadie está a gusto con lo que tiene y todo el mundo desea lo que le ve al de enfrente. Quien no tiene niños los envidia y quien los tiene envidia la tranquilidad. Quien no tiene playa la ansía y quien la tiene dice que prefiere la montaña. Y así todo. Porque además hemos construido una sociedad tan infantilizada que el reto diario es quejarnos de vicio, reclamar por inercia, exigir derechos por costumbre, pensar continuamente en qué es lo que falla para levantar la mano, imaginar qué podríamos tener además de lo que ya tenemos para obsesionarnos con que no lo tenemos, contabilizar todas las ventajas para focalizar el inconveniente, verle siempre la mota al vecino y quejarnos de las vigas propias, y, en definitiva, dejar de ser felices como niños caprichosos que patalean constantemente porque la siguiente promesa que se le hace tarda demasiado en cumplirse.

Se puso de moda la tolerancia y la hemos convertido en un nuevo acicate contra la plenitud vital, porque la conclusión generalizada es qué nos tienen que tolerar a cada cual para que sigamos tolerando, en un bucle sin fin y sin sentido que agota la longitud de la vida sin aprovechar su anchura.

Digo todo esto solo por el runrún que leo, sin haber olido la costa aún. Y con el firme propósito de no quejarme de nada.