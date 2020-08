Nadie nos quiere encerrar

Pedro Sánchez habrá pensado yo ya no encierro más al personal en sus casas que me van a correr a gorrazos en las elecciones y les ha dicho a los presidentes “federales” que lo hagan ellos si lo consideraran oportuno y hasta el momento ninguno lo considera. ¿No querían unos la independencia y otros más autonomía? Pues ahí lo tienen gracias a un presidente que está para dos cositas, para las tres cartitas pero no le pidas mucho más y el pobre se ha encontrado con un virus que no lo puede vencer ni largándole quince o veinte homilías en la televisión que se ha montado con esas ruedas de prensa dignas de una tesis doctoral.

Torra le dijo hace meses que le diera el mando en plaza porque así irían mejor las cosas en Cataluña, al margen de ministros, Sánchez y Simón, pero le dijeron que nada de nada, que aquello era el centralismo democrático, que todo el poder para Madrid y que iban a seguir aquellas escenificaciones con militares que parecía que los nacionales estaban otra vez a las puertas del mismo Madrid. Sólo faltó La Pasionaria afirmando aquello de “No pasarán” pero pasaron los fachas y pasó el Sars Cov-19, dejando por dos veces cautivo y desarmado al gobierno social-comunista, como dicen los medios de comunicación más proyectores de odio a base de lo que sea.

Ahora que puede tener Torra la oportunidad de demostrarle a Madrid que el ADN catalán es superior al del resto de los habitantes de la península va y afirma que es demasiado tarde. Torra no ha sabido llevar el desconfinamiento y tampoco se atreve a lanzarse en estos momentos, lo único que se le da bien es el bla, bla, bla, con lo que ya aburre a estas alturas.

Menuda papeleta le regala Sánchez a los sanchitos, con lo que le ha costado a la izquierda desbancar en Valencia o en Navarra a la derecha o a la derecha mandar al Tardón a Susana Díaz no faltaba más que ahora tuvieran que decirles a sus ciudadanos todos a casa otra vez porque no se trataría sólo de eso sino de consolidar aún más los diferenciales de desarrollo entre comunidades autónomas. A ver, si unas siguen adelante y otras se van a ver la televisión y a hacerse videos y a cantar Resistiré el resultado lógico es el aumento entre las diferencias de unos y otros.

Sin embargo, no creo que esta vez las gentes canten ni toquen las palmas o hagan gracias para ser protagonistas y poner buena cara al mal tiempo, supongo que ahora el personal actuaría de otra forma y acaso violenta porque estaría en muy serio peligro su estabilidad estomacal y mental y mire usted, vamos para delante y que sea lo que Dios quiera, pongan más camas y más personal sanitario, no nos juntamos tanto, del colegio y el trabajo a casa y viceversa, protección a los mayores, test y más test, aplicaciones de app y a esperar las vacunas que al final llegarán de todas partes aunque, en principio, compraremos las que nos diga la UE y EEUU porque las de los chinos y los rusos ni son de fiar ni es cuestión de hacerles más negocio todavía.

A pesar de todo, si esto sigue así, habrá que encerrarse o adoptar una disciplina espartana. Y si, por desgracia, hay que encerrarse, una comunidad autónoma entera, por ejemplo, ¿quién le pone el cascabel al gato si el político está determinado por su obsesión electoral? Espero que se actúe al menos una vez al margen de este aspecto tan éticamente corrupto.