¿Nadie va a la Justicia por el Covid?

No me refiero ya al tema local español, estadounidense, inglés, brasileño o de cualquier otro país, me refiero a todos. ¿Hay Justicia en el mundo? ¿Hay tribunales internacionales en el mundo? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿nadie se va a sentar en el banquillo por la pandemia Covid-19 pero a escala mundial? ¿Por un crimen contra la Humanidad, aunque fuera una especie de homicidio involuntario? Ya vamos para el millón y medio de muertos, ¿nadie es mínima o máximamente responsable de eso? ¿Estoy en el siglo XXI?

Tememos un hecho que parece objetivo y definitivo: en diciembre de 2019 empezaron a registrarse en la ciudad china de Wuhan casos de una neumonía de causa desconocida. Un mes después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19. Vamos ya para 2021 y parece que aquí no hay responsables de nada, mueren casi millón y medio de personas -por el momento- y seguimos con las mascarillas, los dos metros de distancia, la prohibición de tomarse un vino después de una hora, la imposibilidad de reunirse más de seis personas, las medidas perimetrales, los confinamientos, se abren tiendas que sólo venden productos Covid-19 como si fueran ya tiendas de ortopedia, hasta inventamos gracias y chistes y sin embargo, ¿no hay nadie presunto culpable de esta catástrofe con matanza incluida?

Si hablamos de “virus chino” estimulamos el odio y el racismo, según los principios posmodernos y sus códigos penales; si hablamos de globalización la conclusión es que la culpa es de la globalización, es decir, de nadie, de un ente abstracto que han construido los extraterrestres y que se ha llevado al virus desde Wuhan hasta Casariche pasando por Tokio, Río de Janeiro, Nueva York, Gambia y Lampedusa. Tanto la posmodernidad como la globalización se convierten en dos eximentes de culpabilidad. La globalización no es nada y la Justicia no es global. El hecho de Wuhan ha sucedido, ya está, los millones de muertos que sean y a otra cosa.

Aquí se lanzan dos bombas atómicas sobre Japón y los lanzadores no sólo no piden perdón sino que algunos afirman que las tirarían otra vez. Aquí Bolsonaro permite la destrucción de la Amazonia y ahí sigue, tan fresco. Entre otros desastres, y para no extenderme, me acuerdo de Chernóbil o del de Bhopal, en la India, de 1984. Una fuga de una fábrica de plaguicidas perteneciente a la multinacional Unión Caribe mató a mucha gente, pero que mucha. Lo miro en Internet: se estima que entre 60.000 y 80.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. ¿Consecuencias jurídicas? El 7 de junio de 1999, el tribunal indio que juzgaba este desastre condenó a ocho directivos de la empresa a dos años de prisión y a abonar 600.000 rupias (10.600 dólares / 8.900 euros) a la delegación de la empresa en India. Eso es lo que valía la vida y los daños a tanto personal en un caso local, pero ahora hablamos de una calamidad a escala planetaria, ¿nadie es presunto culpable de nada?

Lo de Wuhan entonces, ¿qué fue?, ¿cosas de murciélagos?, ¿el azar de la zoonosis?, ¿un fenómeno natural darwiniano?, ¿la fuerza de la costumbre de algún ciudadano apegado a sus tradiciones culinarias? Si así ocurrió, ¿quién asume la culpa de tener a un pueblo así, en esa ignorancia? ¿Fue un accidente? Pues en los accidentes en los que hay muertos también hay juicios y sentencias, duras o blandas, pero las hay. El caso es que no vendría mal que este debate lo abriera la ONU y los ciudadanos no sólo estuviéramos aquí para enfermar o morir por un virus sino también para comprobar que la justicia mundial funciona y que la muerte de la gente común -que somos la inmensa mayoría- tiene muchísima importancia y sus presuntos responsables no se van todos de rositas.