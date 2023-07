Navegar no es solo de ricos

Como el día siguiente a las elecciones, dudo que me lea nadie, escribiré de algo que me gusta a mí: de barcos.

En un atraque de un puerto, de cuyo nombre sí quiero acordarme, no ha mucho tiempo que atracaba un velero, de los de mástil de madera, de doce metros, cubierta en teka y discreto botalón. Frisaba la edad de su patrón con los cincuenta años, de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, piel tostada y gran madrugador.

Completaba la tripulación su esposa Ana, que rozaba los cuarenta y una hija, Teresita, que no llegaba a los diez. Lucía el barco impoluto, más en lo práctico que en lo bello, y se hallaban dispuestos en su sitio, perfectamente ubicados, todos los útiles de navegación. Portaba velas muy cuidadas, cabos muy bien adujados, chinchorro amarrado en reata, y bichero junto al puesto de mando, muy a mano del patrón.

Cuando llegó la hora de zarpar, la hija subió al chinchorro, lo situó bajo el ancla y la madre soltó cadena hasta que el rezón se posó pastueño, en la pequeña embarcación. La niña remó despacio, situó el chinchorro en la bocana y allí soltó a pique el ancla, cuya cadena partía del yate desde donde su madre la iba largando. Cuando el rezón hizo fondo, la madre fue cobrando cadena y el barco se iba acercando a lugar donde la niña estaba esperando con su pequeña embarcación. Al llegar a la canal de puerto, la madre cobró toda el ancla, el patrón tomo el cabo del chinchorro, lo ató a la popa, izó una vela, y la niña subió a bordo como un gato mientras el barco con la suave brisa, iba iniciando la arrancada. Antes de salir de puerto, la segunda vela estaba ya portando y el espejo de popa enseñaba las ventanas del camarote y el nombre, “Teresa”, en letras doradas.

El quijotesco comienzo alude a una clase de aficionado a la navegación que responde a este tipo descrito (incluso físico, frecuentemente) y que, aunque posea yate, no se parece en nada a un opulento acaudalado. Esta familia, con la que trabe conversación, venía navegando desde Italia hasta el Sur de España y se dirigía a Madeira. Hacían esta maniobra para salir de puerto, por no encender el motor y no consumir gas-oil, y porque además era la actividad que llenaba su mañana ese día, a falta de tener que ir a una oficina a fichar, o a la escuela.

El padre era ingeniero, arreglaba motores en los puertos que tocaban, y escribía artículos para revistas náuticas. La madre (era su segunda esposa) ejercía como traductora de inglés y recibía y enviaba textos por encargo. La chica estaba matriculada en el Liceo y llevaba sus estudios al día, tutelada por sus padres. Llevaban ocho años navegando por aquí y por allá y la renta de la vivienda que tenían en Barcelona, les proveía de algunos ingresos regulares que añadían a los que generaban con sus labores cotidianas. Incluso ahorraban.

Comían mucho pescado, porque nunca faltaba una caña de curricán en las travesías, y cuando tocaban puerto, la niña esperaba con ganas su gran capricho: pedir una hamburguesa o un filete de pollo. Los demás placeres: bucear en aguas cristalinas, tomar el sol, bañarse con delfines, oír música, sentir el viento en la cara, y dormir como un tronco acunada por las olas, ya los disfrutaba cada día.

Se suele asociar al propietario de barco con la riqueza. No es así. Hay caprichosos -que duda cabe- que hacen ostentación de riqueza con un “algo flotante”, pero no suelen ser navegantes. Los navegantes son personas sencillas, de no mucha economía, que tienen su velerito, viven en él, y la factura global al año, no alcanza ¡ni de lejos! a la de un apartamento en la playa, los costes de un coto de caza de perdices, o apuntarse a un club social para jugar al paddle. Estas cosas se consideran aficiones de personas sencillas y en cambio, mantener un barquito que cuesta la mitad que eso, debe incluso ocultarse, a riesgo de que te tilden de millonario.