Necesitamos arquitectos de paz

La humanidad lleva años gritando por tanto dolor en muchos rincones del planeta, por las guerras sin sentidos que arden por doquier aplastando sin miramiento a inocentes que nada tienen que ver con las decisiones que se toman en los despachos de los poderosos. Tras la agresión de Hamás a Israel y los acontecimientos relacionados que le han seguido, a nuestro dolor se añadió una gran incertidumbre, mucha confusión y sensación de inseguridad. El miedo como un reguero se ha ido extendiendo por todas partes.

El ataque de Hamás no sólo fue destructivo sino también autodestructivo. No sólo golpeó ferozmente a Israel, sino que también puso en grave peligro a la población civil de Gaza y preparó el escenario para un empeoramiento de la condición de todos los palestinos. El peligro ahora también se cierne sobre nosotros. La agresión de Putin a Ucrania también tomó por sorpresa al mundo, aunque algo se conocía desde hacía algún tiempo: parecía imposible porque una agresión así no redundaba en el interés del pueblo ruso. Putin nunca ha indicado objetivos claros y definidos y el elemento dominante de su retórica es alterar el orden occidental.

De nuevo con este foco de violencia la inestabilidad se apodera de nuestro continente y quizás tendremos que comenzar a resignarnos a vivir en la inseguridad. Y para echar mas leña al fuego, la izquierda extrema de este país mezcla a Hamás con Palestina. La época de la comunicación planetaria es una época de ruido y de intimidación anormal, horrorosa y trágica que nos vuelve locos.

El ataque de Hamás ha sido comparado por algunos analistas con el ataque a las Torres Gemelas: el sábado 7 de octubre de 2023 habría sido el 11 de septiembre de Israel. Es de esperar que no sea así: ya que después de ese ataque, Estados Unidos libró dos guerras tremendas, en Irak y Afganistán, que no mejoraron el mundo y nos debilitaron a todos considerablemente.

Papa Francisco lleva ya mucho tiempo hablándonos de la fragmentada Tercera Guerra Mundial en la que estamos inmersos, llamando nuestra atención sobre la novedad de esta violencia en el siglo XXI que nos autodestruye. Tengo claro a este punto que el objetivo de la paz no puede confiarse únicamente a los dos beligerantes. La paz es cosa de todos. Y la manera de hacerlo es rasgando, como podamos, el velo de hipocresía que envuelve a las grandes Organizaciones Internacionales y a las grandes potencias mundiales, empujando a los que pueden a actuar con solvencia para garantizar que no se multipliquen las desquiciadas guerras que tanto daño hacen a la humanidad y que impiden a los seres humanos vivir en paz en nuestra casa común y avanzar en progreso.

No se trata de firmar falsos altos el fuego, necesitamos arquitectos de paz y en nuestros espacios educar a nuestros niños para la paz. Educar para competir es dar munición para pequeñas y grandes guerras. Como decía Maria Montessori “Cuando educamos para la cooperación y para ofrecernos solidaridad unos a otros, ese día estamos educando para la paz”.