Nerviosismo. Mercados, qué esperar para hoy

Continúa la tensión geopolítica en Ucrania y las bolsas europeas registraron fuertes descensos en la sesión de ayer. El Ibex perdió un 2,55% hasta los 8.573,8 puntos habiendo registrado un mínimo en la sesión de 8.504 puntos. El resto de los índices europeos en la misma línea también con descensos muy importantes superiores al 2%. La tensión entre Rusia y Estados Unidos es máxima, mientras Estados Unidos comenta que la amenaza aumenta y que Moscú incrementa el número de unidades militares en la zona, Rusia niega las acusaciones de estar planeando una invasión, pero dice que podría emprender acciones técnico-militares y exige que Kiev no entre en la alianza de la OTAN. Los países del G7 han advertido de sanciones económicas y financieras con consecuencias masivas e inmediatas para la economía rusa si finalmente decide invadir Ucrania.

Únicamente un valor del Ibex en números verdes, Cellnex que subió un 0,39%. El resto de los valores, todos en números rojos siendo los grandes perdedores ArcelorMittal que se dejó un 6,33%, IAG que perdió un 4,83%, Fluidra un 4,30% y Banco Sabadell que se dejó un 4,05%.

Los inversores estuvieron muy pendientes de Naturgy tras el desplome del viernes de un 11,9% después de anunciar su intención de dividir la compañía en dos.

Por análisis técnico, el Ibex tiene soporte en los 8.500 puntos y el siguiente en los 8.360 puntos.

En Estados Unidos los principales índices comenzaron la sesión prácticamente planos y finalmente cerraron con una pérdida del 0,49% el Dow Jones en 34.566,2 puntos, el Nasdaq cerró plano en 13.790 puntos y el SP500 perdió un 0,38% hasta los 4.401,67 puntos. Por sectores, el sector de la energía fue un gran perdedor junto con el sector de la salud y el Real Estate. Según algunas voces, lo que preocupa a los inversores americanos no es tanto la posible invasión rusa en Ucrania, sino la gran incertidumbre sobre las medidas económicas que se puedan adoptar para contener la inflación en los Estados Unidos.

Continúa la presentación de resultados, hoy presentan sus cuentas Airbnb, Glencore o Roblox, entre otras empresas.

Durante la noche los índices asiáticos han mostrados sus números rojos también, el Nikkei ha bajado un 0,79% hasta los 26.865,19 puntos y el Hang Seng un 1,04% hasta los 24.298,5 puntos. El resto de principales índices asiáticos con signo mixto, destacando las subidas del SZSE Component que sube un 1,70%.

Lo que se continúa apreciando es una gran rotación del Growth hacia el Value, cada día, constantemente y muy rápida. El Growth baja y sube el Value, o si el Growth pierde el Value pierde en menor medida.

El oro continúa subiendo y se encuentra ya en los 1.978,7 dólares la onza, la plata en 23,828 dólares y el petróleo, el barril WTI cotiza a 94,67 dólares y el Brent a 95,71 dólares. En cuanto a la rentabilidad de los bonos, tenemos al bono americano a 10 años cotizando a 1,989%, el bono alemán a 10 años en 0,2615% y el bono español a 10 años a 1,278%.

Hoy estaremos pendientes a las 11:00h de la reunión del Eurogrupo, por si aclaran algo sobre las perspectivas económicas, la tensión en Ucrania o la inflación y tipos de interés. En la parte de la macroeconomía conoceremos la tasa de desempleo en Reino Unido, el dato de IPC de España, el índice ZEW de confianza del inversor en Alemania y en la zona euro junto con el PIB y la evolución del empelo también en la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el Índice de Precios al Productor, también el dato de ventas minoristas y las reservas semanales de crudo de la API.

Los futuros europeos en números rojos, el Ibex baja un 0,16%, el DAX un 0,26%, el Eurostoxx resta un 0,25%, el FTSE100 pierde un 0,33%, el CAC40 un 0,55% y el Italia40 un 0,44%.

La volatilidad continúa y recoge el nerviosismo del mercado ante un factor exógeno al mercado.