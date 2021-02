Mucho antes de la pandemia ya dije que los españoles estábamos siendo objeto de un importante experimento: hasta dónde seríamos capaces de aguantar sin echarnos a la calle y volver a matarnos a tiros los unos y los otros, los azules y los rojos o los marrones y los verdes. Si acaba la pandemia y salvamos el pellejo sin volver a las andadas, es que hemos sido claramente subyugados, domados o sometidos, que significa lo mismo. Hasta seríamos capaces de aceptar la prueba china de que nos introduzcan un hisopo o bastoncillo extra largo por el ano, en vez de por la nariz, para detectar si estamos o no contagiados. A ver, si el virus entra en nuestro cuerpo por las vías respiratorias o por los ojos y nos puede reventar los pulmones, ¿qué sentido tiene la prueba anal si cuando sale por el ojete ha andado por todo el cuerpo y ha infectado a sus anchas? La prueba anal, por tanto, tiene toda la pinta de que nos quieren someter del todo, y, además, humillarnos. No me veo en el Centro de Salud de La Puebla del Río poniéndome en pompa para que un señor o una señora con mascarilla a los que no conozco de nada profanen una parte de mi cuerpo por la que jamás ha entrado ni el bigote de una gamba. Si acaso, algún supositorio o micralak, y a regañadientes. Si se supone que el bichito entra por la boca o la nariz y que sale por esa parte, ¿qué clase de mascarilla nos van a obligar a ponernos, el modelo corcho o tapón? El gran problema de este virus es que el Gobierno no ha ido jamás por delante de él, sino por detrás, parcheando e improvisando, con medidas a veces disparatadas que han confundido a los ciudadanos. A pesar de los casi cien mil muertos, millones de personas siguen sin tomarse esto en serio, entre otras razones porque no entienden que alguien no pueda desplazarse desde Coria del Río a La Puebla, que prácticamente son ya dos pueblos fundidos, para ver a sus padres, pero que los catalanes sí puedan ir en masa a mítines porque haya que aprovechar el efecto Illa no vaya a ser que se pase y peguen el patinazo el 14 de febrero a pesar de los buenos augurios de Tezanos. Porque al final, por encima de los intereses de los ciudadanos, siempre parecen estar los de los partidos políticos y, en particular, del Gobierno.