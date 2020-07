Niñatos en los ministerios

Nací en 1964. Es decir, viví, hasta finales de los años setenta, recibiendo la información que teníamos disponible. Escasa y poco fiable. Fui a la escuela y me enseñaron, por ejemplo, que la guerra civil española fue una cruzada contra un comunismo demoniaco, que los perdedores eran monstruos peligrosos; que los profesores podían sacudirte una chuleta o un guantazo o una auténtica leche desproporcionada porque algo habrías hecho y era mejor no protestar no fuera a ser que te dieran una docenita más; que Dios existía y punto, que era la única opción posible; en realidad, todo era la única opción posible. Eso era lo que había, era bueno y no se podía discutir. Mucho tiempo escuchando un discurso monolítico, intocable.

A partir del año setenta y cinco, una vez muerto Franco y camino de una adolescencia inquieta, aprendí que esos edificios en los que se guardaban con gran celo las ideologías, las religiones y las órdenes incontestables, no eran para tanto y se podían desmoronar en cuanto les empujaban un poquito. Aprendí a dar vueltas a su alrededor para encontrar puertas que escondían cosas sin brillo. Y descubrí otros edificios; bien cimentados, sin apuntalamientos mentirosos; llenos de ideas nuevas para mí, de otros dioses, de posibilidades que permitían pensar de mil y una formas. Busqué los caminos, los descubrí y los transité.

No soy una persona especialmente inteligente, pero he logrado tener un criterio propio que procuro mantener intacto salvo que la realidad me muestre otra posibilidad mejor.

Poco a poco, descubrí que el mundo no es como algunos lo cuentan; que ni siquiera es como uno piensa que es. Y he aprendido que lo importante es la coherencia del pensamiento propio, de su estructura.

¿Por qué, entonces, los políticos españoles insultan mi inteligencia cada día que pasa? La mía y la de muchos, claro. Que alguien me explique, por favor, de qué va esto. Porque ya no entiendo nada. Tanta mediocridad me supera por completo. Y han sido muchos años de esfuerzo como para hacerme viejo rodeado de tanto niñato en los ministerios.