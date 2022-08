“Ninis”, “sisis”, asustaviejas y alquileres

Menuda noticia están ofreciendo los medios. Los jóvenes están decidiendo doblar más la cerviz, de manera que disminuye en número de los que ni trabajan ni estudian (ninis) y aumenta el de los que sí trataban y sí estudian (sisis), sin que eso signifique que se puedan ir de casa. Vi en la tele a uno que ganaba 1.200 euros al mes pero que no se marchaba de su casa porque no podría vivir con eso. Tenía razón, hay unos adultos congéneres que se quieren arreglar la vida implantando unos alquileres altísimos, pero el niño de los 1.200 euros también podría buscarse a un par como él y tirarse al mundo y empezar eso que llaman resiliencia y dejarse ya de tanto papá y mamá. Como ahora apenas hay lucha generacional y el personal joven es el que manda y ha mandado siempre desde que era niño, para qué se va a ir uno de un lugar donde le ponen de comer, le lavan la ropita y si es necesario le cantan una nana si hay desvelos o temores nocturnos.

Lo de los alquileres es vergonzoso. Por una porquería de apartamento son capaces de pedir 700 euros al mes con lo cual los chavales y las chavalas no se pueden permitir apenas nada esencial para sobrevivir. Nuestros jóvenes son supervivientes con la suerte -para ellos- de que ya no hay apenas padres que les digan: venga, niño, se acabó el nido y si por ahí fuera hay borrasca, incendia el mundo y cumple con tu obligación de joven para que tu madre y yo podamos estar tranquilos y no ser nosotros los que tengamos que irnos de alquiler.

Mis padres siempre vivieron de alquiler, pero eran unos alquileres bajísimos, entonces eran los dueños los jodidos porque la gente, encima de que pagaba ná y menos, cuando le ocurría algo a la casa iba a que los dueños corrieran con los gastos. Llegó la democracia y, como la cosa seguía igual, irrumpió el tiempo de los dueños asustaviejas. Mi madre, ya viuda, tuvo un asustaviejas, me planté en su casa y le advertí con llevarlo a los juzgados y sacarlo en la prensa porque mi madre vivía en una casa que es de interés cultural. El asustaviejas se asustó, dejó que la casa se arruinara, urbanismo intervino y desde hace años la casa está cerrada y cayéndose. Todos los vecinos huyeron. Hoy día, ni vecinos, ni asustaviejas, ni casa ni ayuntamiento, mustio collado. Si alguien del ayuntamiento, con peso, lee esto, le digo dónde está. Pero, qué va, nadie echará ni puñetero caso, ¿qué se apuestan?

Ahora es al revés, no huyen los vecinos, los que huyen son muchos jóvenes, huyen de alquilar y huyen de España o, al menos, de Sevilla. Se resisten porque lo de la resiliencia no les va y encima tienen unos progenitores que se compadecen de ellos y ellos se dejan aunque que se compadezcan de ti sea la mayor de las humillaciones. Menos mal que hay bastantes excepciones de gente que se tira al monte y aprovecha el dinero de quienes los engendraron para sacarle réditos, estos son la esperanza de un país a pesar de que los pobres tengan un destino seguro: la explotación a causa de una ignorancia histórica que les han sembrado en la cabeza y por una resignación que los convierte en proletarios digitales rodeados de miles de industrias del ocio y el despiste.

Mientras, por lo menos aumentan los currantes que también se forman, algo que debería ser normal, en lugar de lo contrario. Apunta Invertia : “con la pandemia de Covid-19 lo que está creciendo son los jóvenes que trabajan y estudian simultáneamente, es decir, los 'sisi'. El porcentaje de españoles entre los 16 y los 34 años que tienen un trabajo y que además cursan algún tipo de formación está en el 32,5%, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España. Dicho porcentaje es seis puntos superior al del año inmediatamente anterior a la pandemia, 2019, cuando estaba en el 28%. Con todo, los datos son bien diferentes por género. El porcentaje de mujeres que trabajan y estudian simultáneamente se eleva a casi el 41%, cuando en hombres se queda en el 24,6%.”.

Ea, pues eso es lo que tenéis que hacer: trabajar y si no hay trabajo y la vivienda está cara, más movidas por vuestros derechos y menos sopas bobas que aquí todo el mundo se encuentra fastidiado y vosotros sois los llamados a estar bien despiertos, no durmiendo la mona o con los cacharritos digitales todo el día dale que dale. Y el poder muy contento de tener unos ciudadanos tan dóciles como vosotros. Ah, y los de las agujas: menos pinchar a las mujeres y os pincháis vosotros el culo a ver si se os caen los dodotis. Ni dais el callo ni ligáis ni dejáis ligar, tan grandes y con agujitas pinchando, dad la cara al menos, cagaos, que sois unos cagaos.