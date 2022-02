«Niño, la rebequita»

«Niño, llévate la rebequita que al salir del cine hace frío», me decía mi madre, que en paz descanse, cuando me iba en julio o agosto al cine San Laureano, un cine de verano situado en la cuesta del mismo nombre, si es que no se lo han cambiado, junto a la Puerta Real. Cuando cerraron el cine abrieron una discoteca que se hizo célebre por una atracción revolucionaria en aquellos tiempos en que la mili se hacía con lanzas: la jaula de oro, donde bailaba una chica ligera de ropa, a mí no me dejaban entrar. Se acabó el cine, se acabaron los conciertos de pipas y ver a las salamanquesas en el sombrero de John Wayne. Y ya no pasaba fresquito un servidor a las 12 de la noche.

El martes entré en mi coche que estaba al sol en el aparcamiento disuasorio de la parada de metro de Blas Infante y el termómetro marcaba 32,5 grados. Luego, ya en marcha, bajó a los 26 o 27. Ahora en vez de la rebequita habrá que echar mano del Meyba y meterse en el estanque de la Plaza de España antes de que se vuelva a ensuciar. El martes era 22 de febrero, aniversario de la muerte de Antonio Machado en el exilio de Colliure. Nuestro poeta, cuando le cantó al olmo seco de Soria -conservado allí como una reliquia-, deseó que la primavera hiciera un milagro y lo regresara «hacia la luz y hacia la vida». Ya no hace falta que esperemos a la primavera, en febrero se podría lograr.

Los naranjos de Sevilla lucen azahar; en la Sierra Norte, por Cazalla de la Sierra, hace un par de semanas vi almendros en flor. En el Parador Nacional de Mazagón, las golondrinas preparan sus nidos; viniendo de Doñana se pueden ver nidos de cigüeñas con las inquilinas dentro; las cigüeñas ya no traen niños de París sino calor de África y se unen gozosas al anticiclón. Niños apenas se ven ya, hace mucho calor para proceder al apareamiento y además la evolución natural debería provocar que nacieran no con un pan sino con un búcaro bajo el brazo. Pobre gente la que nace ahora, menudo clima y menudo mundo les esperan.

Si no viviera en Sevilla sino en Centroeuropa estas cosas me preocuparían pero menos, ahora lo que sé es que me puedo quedar sin comida y sin agua o por lo menos padecer sus déficits. Y, sobre todo, que a la vuelta de la esquina están los 38, 40 y 45 grados, un verano que va desde mayo a octubre, por lo menos. He disfrutado la Feria a tope cuando era joven, ahora la tengo por un infierno que añadir a la calle del infierno, un lugar donde estar de día debajo de una lona de colores es una especie de masoquismo por sevillanas.

Aquí he nacido, no me arrepiento, desde luego, y menos en mi caso que he nacido cerca del Museo de Bellas Artes y justo al lado del lugar donde vivió Gustavo Adolfo Bécquer con su hermano Valeriano cuando llamaron a filas a Valeriano y me parece que se libró por bajito. Cada vez disfruto más de ver el ambiente y el paisaje de mi ciudad a la que le deseo lo mejor. Por lo pronto, como suelo decir, hacen falta que se vengan a vivir a ella unos cien buenos empresarios descendientes de los sefardíes. Fue un error echarlos pero ya no se puede volver al siglo XV. Si Sevilla tuviera la misma intensidad empresarial que térmica no estaríamos siempre quejándonos de que Madrid no nos da el dinero que nos corresponde. Nos quejaríamos de la calor, eso sería inevitable, pero Madrid que dedicara nuestro dinero a comprar restos arqueológicos por ahí y otras señas de identidad y le devolviera a Elche o a Baza sus damas de la cultura ibérica y a Sevilla los cuadros de nuestros pintores clásicos. Y la UE que ayudara a Polonia y Hungría y comprara cohetes para tirárselos al malo de Putin.