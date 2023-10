Niños, mascotas, parejas progres y Mr. Fina Ironía

Ser gracioso no es fácil. Es algo que no se puede fingir. Resultar patético al intentar ser gracioso es mucho más sencillo. Eso sí que es algo espontáneo, eso es algo que nadie quiere provocar y siempre queda muy auténtico ese patetismo genuino. Y lo de insultar desde la fina ironía o desde un sarcasmo arrollador es exclusivo de los que saben utilizar el lenguaje con precisión, de los que poseen el don de la palabra. La ironía en manos de un patán se convierte en un insulto feo y grosero; el sarcasmo en boca de un tonto a la tres queda dibujado con trazo grueso y desagradable.

Creo que es un error abusar del privilegio que supone escribir en un medio de comunicación como este para referirse a algunas parejas de este modo: ‘la pareja progre con El País bajo el brazo y el perro, todos de paseo’. ¿Progre por leer El País o por convivir en casa con una mascota? ¿Progre por pensar de forma distinta? ¿O progre para que el autor parezca la mar de gracioso y para que pueda mostrar su verbo fácil y poderoso? Esa pareja que pasea por la calle con su mascota con El País debajo de brazo podría pensar que el autor de semejante afirmación es un majadero sin pizca de gracia que trata de llamar la atención diciendo idioteces, que trata de escandalizar para sumar lecturas sin saber que lo que está haciendo es el ridículo y sigue sin conseguir que le lean. Y solo lo piensan porque saben que no merece la pena discutir con alguien que habla, a continuación, de su animadversión por los perros y por los niños que le molestan mientras toma una caña y una tapa. Esas parejas que le parecen tan progres (sea lo que sea eso) saben que hay gente que lo que quiere es un geriátrico inmenso en el que poder seguir diciendo las mismas idioteces una y otra vez. Esas parejas se pueden sentir ofendidas.

¿Les parece que colocar a niños y perros al mismo nivel es cosa de bobos? Pues el que cree ser Mr. Fina Ironía puede ir más allá sin despeinarse, puede seguir diciendo disparates creyendo estar sentando cátedra (por supuesto, sigue quedando en evidencia y poco más). Por ejemplo, puede decir esto haciendo referencia a los dueños de los perros y, supongo, a los padres de los niños: ‘...además en estos momentos teniendo el perro una ley a su favor y las mujeres otra, sin contar con la legislación de siempre...’. Qué forma tan bonita de señalar a las mujeres que, como los perros y gatos, tienen a favor una ley. Y así todo.

Prejuzgar no es bueno y hablar con desprecio de los demás es muy malo. Tratar de parecer gracioso sin serlo es el camino más rápido para llegar al ridículo personal. Y las visitas en internet no se consiguen despreciando a otros ni intentando parecer una mente privilegiada; no, se consigue con verdadero talento, fina ironía de la buena, inteligencia... Ese es el reto y no buscar el escándalo usando el insulto.