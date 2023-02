Nivelito arbitral y otras «ventajas»

No sé si son amantes del fútbol o no, si tienen alguna preferencia o algún color, si así es todo sobre lo que voy a opinar seguro que les suena.

La Liga española siempre ha sido bicéfala salvo honrosas excepciones, sorpresas que hacen que equipos “outsiders” –a priori- logren el máximo galardón de nuestra competición. Salvo por esos contados casos tanto Real Madrid como FC Barcelona parecen que se reparten ese privilegio vetado a muchos, bien en lo deportivo o no... Una cosa es vencer y otra como se vence...

Me explicaré sobre todo ello: los valores deportivos y calidad de los jugadores de estos dos grandes clubes nadie lo cuestiona, está fuera de toda duda, pero no siempre aquel que mejores jugadores tiene, o que mejor juega, es el que gana. En un equipo no juega un solo jugador sino muchos, como están conjuntados o el entendimiento, que haya suerte, que haya sorpresas gratas de jugadores no titulares, hay muchos factores. Cuando se coge una dinámica negativa hasta los mejores parecen malos. Pero no es de eso de lo que les quiero hablar.

De lo que les quiero hablar es del pésimo nivel del arbitraje español, de la chulería y prepotencia de algunos árbitros –no todos, pero casi- y lo partidistas que son de determinados equipos «grandes».

Una mano en el área de un equipo chico es penalti sin dudar, pero en la del grande es «que siga el juego» y tarjetas a diestra y siniestra... Eso pasa y va a seguir pasando, es la “ceguera parcialista arbitral”.

Otro ejemplo, jugadores como Vinicius, del Real Madrid, o de Naymar, de Messi (en su día, del Barcelona), parecía que eran de cristal, que no se les podía tocar, pero a otros, muy habilidosos, tipo Fekir (Betis) o Silva (Real Sociedad) u otros tantos parece que se les puede inflar a patadas y golpes, y siempre, el aficionado beneficiado, defendiendo la acción hasta que le toque perder en las mismas circunstancias, en ese momento todo cambia.

Igualmente del VAR (que parece que están en el BAR) y que no es tan determinante como se deseaba o que el árbitro de turno ni lo consulta, como ocurrió con la acción de Luis Felipe el pasado Betis-Celta con el Goya al mejor actor para Aspas, que ya lo conoce toda la España futbolística. El árbitro...¿Para qué estaba? Intransigente, soberbio, prepotente, un inepto, en suma que teniendo herramientas no las consulta. Igualmente cuando al Sevilla FC le han desfavorecido los árbitros y que nos hablar que el nivel no es bajo, es peor, a la altura de sus dirigentes, por desgracia.

No se trata que beneficien sino que sean justos aplicando las leyes establecidas, ecuánimes y que no salten al terreno de juego casi vestidos con la camiseta del equipo contrario...

Para otro día dejo le ecuanimidad financiera, donde unos pocos van ahogados y otros con deudas de cientos de millones de euros, se siguen permitiendo todo tipo de lujos mientras que los máximos estamentos sólo ponen paños calientes y tibias limitaciones, penoso, ¿o no?