No al brazo gitano

Pensándolo bien, lo de eliminar los Conguitos, por “racismo”, no está mal pensado. Siempre me dio cosa comerme unos conguitos, aunque he de reconocer que son una exquisitez. Mi madre hacía brazos gitanos y siempre me dio no sé qué darle un bocado a una porción por si chillaba el gitano que había dentro del pastel cilíndrico y le salía una seguiriya desgarradora. ¿A quién se le ocurriría lo del “brazo gitano”? O lo del “cabello de ángel”, que suele ir dentro de las empanadillas. O lo de “papas a lo pobre”, algo humillante para los más menesterosos de la sociedad. Habrá que repasar todo el rico recetario gastronómico patrio y acabar con lo que ofenda a las personas, de manera individual, o a un colectivo. No sé si ha salido ya, pero el “queso de tetilla”, también fuera porque puede ser considerado ofensivo para la mujer. Es uno de los quesos más representativos de la gastronomía gallega, un manjar, pero tiene una forma y un nombrecito que son ganas de joder la marrana en un país en el que estamos por agradar y eliminar estereotipos. Imaginen que compra un queso de tetilla y que le da por chuparle el pezón en público, en la misma tienda. Podría ser considerado un acto machista, o como mínimo, pecaminoso. Una provocación o incitación al deseo sexual con sabor a queso. Todo esto lo pienso ahora, que voy ya para el garaje, porque cuando era niño y vivía en Palomares del Río, el pueblo donde me crié, no se hablaba para nada de estas cosas. ¡Cómo iba yo a pensar que comerse una bolsita de Conguitos era algo racista! En Palomares no había gitanos, o no muchos, ni negros, así que nadie me educó para que no rechazara al diferente. Tampoco para que lo odiara. Eso sí, a veces nos decían, “cuidado, que viene un gitano y te come”. O un pobre. Mi madre nos asustaba a veces con los pobres, como si nosotros fuéramos hijos de Heredia, el ricachón de Málaga, del XIX. Nos formamos en la infancia y luego, de adultos, somos de una manera u otra, depende de cómo hayamos sido educados. Si en Palomares no había gitanitos, negritos o chinitos, era difícil desarrollar un sentimiento racista. Tampoco el odio al rico, porque no había ricos, o muy ricos. Había dos o tres con varios cientos de duros en la Caja Rural que se ataban los pantalones con una guita. Así que si ahora, en estos tiempos de cambios sociales, hay que ponerse las pilas, eso está hecho. Si se puede mejorar, estupendo. No al “brazo gitano”. Entre otras razones, porque puestos a comerle algo a un gitano, o a una gitana, elijo el corazón, que es donde se amasan los cantes puros.