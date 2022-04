No cabe un golfo más

No es que España sea un país de chorizos, ni mucho menos, pero no creo que haya uno donde tengan más por metro cuadrado, que aquí. Además, en ocasiones son golfos sin escrúpulos capaces de hacer negocio en una pandemia, con nuestros mayores cayendo como chinches en las residencias de ancianos y los sanitarios jugándose la vida protegiéndose del contagio con bolsas de basura. Empresarios de pacotilla se echaron a buscar mascarillas, guantes y antígenos por todo el mundo, pero no para ayudar a su país en un momento tan duro, quizá el más duro desde la Guerra Civil de 1936, sino para forrarse con las comisiones, en este caso escandalosas.

Es el caso de dos empresarios madrileños, Luis Medina, hijo del Duque de Feria y Nati Abascal, y su socio Alberto Luceño. A lo mejor fueron comisiones legales, ya se las verán con la Fiscalía Anticorrupción, pero llevarse 6 millones de euros de una operación de 12, es un pelotazo. Comisión que en el caso de Luceño, se destinó a coches, casas y relojes de lujo, con la que estaba cayendo. O sea, que por el momento son solo presuntos chorizos, a la espera de lo que diga la Justicia. Pero no hay duda de que son sujetos despreciables, sin ética ni sentimientos, que merecen todo el desprecio por parte de sus conciudadanos.

Luego está la utilización política del caso, que es igual de vergonzosa que el caso mismo, porque un primo del alcalde de Madrid, el abogado Carlos Martínez-Almeida Morales, es quien ha señalado la Fiscalía como el enlace entre el Ayuntamiento y los empresarios listillos. Naturalmente, los que llevan tiempo queriendo acabar con Almeida van a aprovechar esto para, si fuera factible, echarlo mediante una moción de censura del corte de la que le sirvió a Pedro Sánchez para echar a Mariano Rajoy y llegar a la presidencia de España.

Se supone que seguirán saliendo casos como el de Luis Medina y Alberto Luceño, y como el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Ayuso, en un país con tantos golfos por metro cuadrado y con tanta corrupción empresarial y política.