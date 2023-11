No deis más tabarra, se acabó Halloween

Lo de Leonor me ha impedido tratar antes el tema Halloween. Se han terminado las fiestas de Halloween porque hay que ver la de noches que dura la noche de Halloween. Ya pueden quedase tranquilas las personas que tanto “relatan” de ella, empleo un verbo que utilizaba mi madre cuando quería decir que había alguien o algunos hablando mal de algo o de otros. El alcalde de esta villa hispalense puede centrarse casi totalmente en eso de los Grammy latinos, se nota que no le caía bien lo de Halloween, le oí decir por la radio algo así como “esa fiesta importada”. Claro que peor le cae al director de Hispanidad, Eulogio López, que la califica como “fiesta satánica” y escribe: “fiesta de origen satánico, como eran las religiones celtas, las hispanoamericanas y otras perversiones de la fe verdadera, que es la cristiana”. ¡Toma ya! Miren por dónde, la frase le va muy bien a Halloween, es clavada a las de la Inquisición y a su doctrina, por tanto, después de ella procede la represión, la tortura, la muerte. Ya tenemos la noche de Halloween bendecida.

La interculturalidad es buena, extrae a la gente de su localismo aislante, está muy recomendada para salir de la zona de confort, es bueno darse un voltio por ahí por otras culturas y lares para enriquecerse y salir del miedo a la libertad y de montarse la vida sobre una sola idea a la que se la adora para no enfrentarse a otras, no sea que esas otras provoquen crisis interiores, de manera que “yo hago lo que hago porque es lo que me he encontrado y tiro porque me toca”. Dicen que eso es cosa de conservadores y que los conservadores son de derechas. Pues no, la derecha es la que se ha abierto al mundo, la derecha es la que ha impulsado la ciencia y la filosofía. Claro que era una derecha ilustrada sin miedo a pensar o asimilar algo o mucho de lo que llegaba de fuera. En la Grecia clásica no había derecha o izquierda, sus filósofos mandaron a hacer puñetas todo el rollo de la mitología para pensar por ellos mismos, algo que, en buena medida, heredaron de los egipcios.

No creo que Descartes o Kant fueran de izquierdas y sin embargo usaron la razón para tirar por tierra gran parte de los saberes que habían recibido. Me parece que tampoco Darwin era de izquierdas y revolucionó el mundo, bien que lo sabía, dejó años en un cajón guardada su teoría de la evolución sabiendo la que iba a formar. Y la formó. La Iglesia celebró una noche de Halloween con sus ideas, una noche que duró más de un siglo.

El fútbol fue algo importado y miren las consecuencias. Se ha convertido en un zoco de negocios sucios, delincuencia, violencia y compra-venta que está por encima de los derechos humanos y de las fronteras. Estimula la formación de bandas de gamberros que provocan muertes en algunas noches de Halloween que pueden presentarse de pronto en cualquier momento del año. Pero no lo vamos a prohibir, no sólo porque es un opio para el pueblo y una estructura de negocios para los emprendedores sino porque fastidiaríamos a millones de seres humanos que acuden a él tranquilamente para pasar un buen rato con amigos y familias y también echaríamos por tierra todo lo que tiene de cambio de opiniones a nivel mundial y de contactos interculturales.

A Sevilla, en especial, le vienen muy bien las culturas importadas, de esa manera deja de mirar en una sola dirección, eso es malo y te puede llevar a otra noche de Halloween diferente: la de los muertos que se creen vivos. Y una ciudad de zombis tocando las palmas no debe ser divertida. El zombi, aunque se vista de seda, zombi se queda.