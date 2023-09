No es el PSOE, es Pinocho

No se puede entender parte de la historia reciente de España sin el Partido Socialista Obrero Español y, desde luego, Felipe González y Alfonso Guerra. Ver hoy a tantos socialistas acuchillando a los dos líderes sevillanos es algo que duele, y conste que jamás los voté, lo que no quiere decir que no valore lo que hicieron y representan en la política española. Me parece totalmente lógico que ambos estén en contra de Pedro Sánchez, porque está acabando con un partido político histórico. Nicolás Redondo, al que el partido ha expulsado, no iba contra el Partido Socialista, sino contra Sánchez. O sea, que lo han echado a la calle por cuestionar y criticar al líder socialista más mentiroso y traidor de la historia del partido. Lo ha echado, pues, el propio Sánchez, quien para justificar sus mentiras o continuos y escandalosos cambios de opinión sacó a colación no hace mucho tiempo lo de Felipe González y la OTAN o lo de Adolfo Suárez y la legalización del Partido Comunista de España. Torpe no, lo siguiente. ¿Se le ha olvidado a Sánchez que Felipe convocó un referéndum en 1986 para seguir o no en la Alianza Atlántica y que lo españoles votaron que siguiéramos en la OTAN, lo que, vistió lo visto, fue un acierto?

Sánchez no ha convocado un referéndum para que decidamos si queremos o no un Gobierno puesto por independentistas y proetarras. Ni ha cambiado de opinión, con respecto a lo que dijo públicamente hasta la saciedad sobre indultos y amnistía a los golpistas catalanes, por el bien de España sino por el suyo. Suárez no legalizó al PCE en su beneficio, sino para que fuera posible una transición pacífica de la dictadura franquista a la democracia, y le salió bien. Sánchez, quien dijo hace unos días el error que fue “judicializar el procés”, cuando él mismo lo tildó de “rebelión” y prometió que traería a Puigdemont a España para juzgarlo, cambia tanto de opinión para seguir en el poder y no por el bien de España. Lo que no entiendo es cómo no se rebelan contra él más socialistas por destrozar el partido y llevar al país por donde lo está llevando, por mucho que lo nieguen los politólogos afines al poder sanchista. No ganó las pasadas elecciones, las ganó Feijóo, pero quiere seguir siendo el presidente al precio que sea y ha defecado en todo lo que prometió antes de las elecciones. Si en la investidura de Feijóo lo apuñalaran metafóricamente cuatro diputados socialistas, rompiendo la disciplina de partido, se lo tendría más que merecido. No lo descartaría. El problema no es el PSOE, es Pinocho. Y esto lo saben ya los socialistas decentes.