No es tan raro lo que pasa en el gobierno

No es normal, no es habitual que exista un gobierno de coalición en el estado ruinoso en que se encuentra el nuestro que se puede resumir en pocas palabras: la mitad del gobierno es gobierno y a la vez oposición a la otra mitad del gobierno. En este caso no es raro, en otros lo hubiera sido como en esas coaliciones que hacen en Alemania o en Francia o las que hacían en los años 60 y 70 en Italia. La diferencia con España está clara: en aquellos casos no había en el gobierno un partido antisistema dividido a su vez entre quienes desean ir más rápido en la liquidación del sistema capitalista -Montero y Belarra- y los que quieren ir más despacio -Yolanda Díaz o hasta Garzón-. Desde el punto de vista del marketing político lo que vemos es una aberración que asombra a todos, desconcierta, indigna y hasta sirve para hacer chistes a pesar de que se trate de un momento gravísimo sólo por nuestra imagen exterior, la más vergonzosa que conozco desde que empezó este juego de la democracia en 1977.

El responsable de todo se llama Pedro Sánchez que de no querer acostarse con farsantes pseudocomunistas como estos ni con separatistas con tintes nazis ha pasado a compartir cama con niños y niñas fuera de la realidad, sin condiciones objetivas para apretar tanto y para llevar a cabo su revolución pendiente. Y el que con niños se acuesta, cagado amanece. El postureo tan de moda hoy en esta sociedad digital donde todos podemos ser reinas por un día -como aquel programa de la televisión franquista- y reyes del mambo por años, ser más reyes que los reyes propiamente dichos, ese postureo se ha venido arriba allá en los madriles en forma de un feminismo elemental y de entrepierna que distorsiona el papel del feminismo tradicional que comenzaron a impulsar los y las socialistas del siglo XIX y que Lenin concretó más metiendo en su gabinete a una buena ministra como fue Alejandra Kolontái -dicen que la primera mujer de la historia en estar al frente de un ministerio en el gobierno de una nación- que se burlaba de estas feministas nuestras de salón con deseos reprimidos aunque ella también se pasó un pelín en sus aspiraciones de igualdad.

Pero que esté ocurriendo lo que a la vista está no es extraño. El PSOE es un partido del sistema, lo demostró Felipe González con un buen ojo de estadista: yo seré muy socialista -se dijo- pero estoy en el mundo en el que estoy, abandono el marxismo y meto a España en Europa y en la OTAN. Nunca accedió a pactar con el Partido Comunista, tuvo en Anguita -y hasta en Ramón Tamames- unos buenos azotes a sus contradicciones aparentes pero él fue a lo suyo, a defender el orden mundial impuesto por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, en 1944, en Bretton Woods (EEUU) y luego creando la OTAN para ir contra el comunismo que formó después el Pacto de Varsovia. Ya no hay Pacto de Varsovia pero sí OTAN como gendarme del mundo y eso no le ha gustado a Putin que siguió la obra de Yeltsin pero levantó bastante a Rusia de su hundimiento, algo que no le gusta a los yanquis.

Unidas Podemos no es una izquierda del sistema como lo es el PSOE por muy progre que se haya vuelto con Sánchez. Hasta el PCE de Carillo y otros dirigentes eran ya una izquierda del sistema deseando pactar con el PSOE. Estos de Podemos se quieren aplicar aquella pintada del Mayo del 68: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Sánchez les ha colocado ahí arriba y ellos están aprovechando los altavoces que les facilita su posición para decirle a la gente que una cosa es el socialismo capitalista -llamado socialdemocracia más o menos atrevida- y otra el socialismo revolucionario al que llamamos comunismo. Son dos hermanos que se separaron en el siglo XIX y casi se declararon odio eterno como Aníbal a los romanos. Entonces pasa lo que está pasando. Nada raro, por tanto, ahora tendrán que ser los electores quienes arreglen esto y lo aseen siquiera sea un poco o dejen la casa sin barrer, como está en estos momentos.