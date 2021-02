No hay profesorado para esta princesa

Habrá quien lo defienda no solo porque hay de todo en la viña del señor y más clase de gente que de melones, pero la cosa tiene mandanga. El que ha puesto en el rótulo que se va, como su abuelo, no ha faltado a la verdad, pero trabajaba en un medio público, y hay que echarlo porque lo decisivo de un mensaje no es el mensaje en sí, sino quién lo dice y desde dónde. Se entiende. Pero lo triste del asunto –lo triste de veras-, ahora que toda la culpa de socavar la simpatía de la monarquía en nuestro país se la lleva el monarca que se ha ido, es constatar la obsesión por lo privado de la realeza, que al ser una institución tan simbólica termina simbolizando muchas cosas. Y que nuestra hipotética futura reina no estudie aquí el Bachillerato, como cualquiera de nuestros jóvenes -entre quienes debería integrarse por amor a su país y a su generación-, lo dice todo de la consideración que tiene su Casa de la Educación en España.

El profesorado español, donde hay de todo -como en botica-, no solo tiene entre sus filas a algunas de las mentes más privilegiadas del país, sino que ha realizado en el último año una labor de persistencia en los valores, y a pesar de las circunstancias, tan heroica, que lo único que merecía era este desdén a lo grande de los grandes de España.

Pero tal vez las cosas caigan por su propio peso –que la grandeza es tan difícil de medir- y lo mejor es que la princesa se vaya a un castillo de Gales para recibir allí las mejores lecciones a su altura. Aquí, donde hace ya tanto que se enseña en las aulas la igualdad de todos y donde se intenta promocionar el esfuerzo -a pesar de los deseos de casi todos los políticos de politizar la Educación y de ganar votos a costa de aprobados como churros-, es posible que la princesa se sintiera desubicada. Para colmo, y no solo desde la Educación pública, hay cierta inquina contra las princesas porque incluso muchísimas niñas han dejado de soñar con serlo para querer convertirse en heroínas de otro calado, incluso en científicas, que con la que está cayendo lo mismo es un camino más real para reinar contra el desconocimiento, el tópico, el ciego tradicionalismo, el estéril costumbrismo y otros ismos.

Lo mismo la princesa vuelve tan formada de Gales, que lo entiende a la perfección. Ya saben lo que dicen de la esperanza.