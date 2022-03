No me contéis más cuentos

No me digáis que llegue la paz, decidme el camino por el que viene. No me digáis “no a la guerra”, decidme cómo se evita. No me digáis se evita con el amor, ni soy simple ni místico ni me he caído de un guindo. No hay otro amor que no sea el propio. No me digáis que buscáis la paz armando a los invadidos porque mientras más utensilios de matar se saquen de las fábricas más durará la guerra y más muertos contaremos, claro que eso os viene bien a muchos para tener a la gente asustada y pendiente de vuestras emisiones mediáticas, así llegará más publicidad y más ingresos económicos.

No me digáis que la guerra es destrucción porque también construye amplísimos bolsillos que muchos llenan de plata y oro. No me ofrezcáis más testimonios de sufrimiento, si queréis ayudar de verdad a los que sufren id al campo de batalla, cumplid con vuestra obligación solidaria, hay quien ha visto en peligro a su pueblo y en lugar de lloriquear ha enviado a sus tropas para alejar ese peligro, es un dictador, está loco, bien, pues id a por él y encerradlo en un manicomio antes de que siga matando y vosotros llorando y en el fondo ayudando al desquiciado mientras en lugares arcanos unos pocos se llenan los bolsillos.

No me digáis que buscáis la paz mientras vejáis e insultáis a quienes piden esa paz, ya me sé el cuento de, a través de los siglos, llegar al poder asesinando gente para cuando se está en ese poder llamar asesinos a quienes os lo cuestionan. ¡Qué terrible debió ser la Inquisición si ahora sólo por discrepar crucificáis verbalmente al discrepante! Qué mundo tan asombroso: los asesinos totalitarios piden la paz y los de la otra mejilla, predicadores del que a hierro mata a hierro muere, se mueren de deseos por que siga corriendo la sangre.

No me contéis el cuento de que se vaya el maligno invasor mientras vosotros mantenéis vuestros cañones apuntándole desde sus mismas narices, si vosotros ignoráis la paz de la otra mejilla, ¿por qué los demás no pueden hacer lo mismo? Ya no me creo el cuento de que en esta mierda de vida los malos son siempre los mismos, hace decenios que se me cayó la venda y bien que lo siento porque se estaba a gusto ciego, nadie te sometía a sanedrines, nadie te juzgaba y se escondía, nadie te rodeaba de silencio. Como diría Leopoldo María Panero, en aquellos tiempos en que la venda de la infancia y la pubertad te cegaban y eras feliz pero no lo sabías, en aquellos entonces era cuando vivías mientras que después se sobrevive.

No me contéis el cuento de los castigos al malvado si para castigarlo a él vuestros pueblos deben recibir también su castigo porque a vosotros esos castigos no os afectan, tenéis la alcancía llena y lleváis la Historia al contrario que les ocurre a vuestros súbditos que deben sufrirla y encima hasta os dan las gracias por vuestros deseos de paz y ellos se apresuran a hablar de paz y de caridades sin darse cuenta de que también los caritativos son dignos de caridad y de lástima. Aún no se han enterado de que desde el principio de los tiempos al humano lo acunan con cuentos. También yo soy víctima de los cuentos, no hay quien se salve de ellos porque los necesitamos para sobrevivir y sobremorir. La única diferencia me la enseñó León Felipe: yo sé que todo es un cuento y he aprendido todos los cuentos y por eso soy consciente de que en este cuento voy de malo. Y por eso sé que el lobo se comió a Caperucita porque Caperucita vivía en un cuento. Y el lobo era el narrador y el creador de cuentos a su pesar.